Fryseboks-saken i Sverige: Politiet begjærer varetektsfengsling

Det sier Karin Rosander ved Åklagarmyndighetens presstjänst til NRK.

Det blir også bekreftet i en pressemelding fra påtalemyndighetene. Det er foreløpig ikke gitt noen ny informasjon om den drepte kvinnen, men både den mistenkte mannen og offeret er norske statsborgere.

Den drepte kvinnen ble funnet i en fryser og hadde trolig ligget der i flere år.

Til NTB sier mannens forsvarer Stefan Liliebäck at hans klient foreløpig er blitt begjært varetektsfengslet i 14 dager.

Mannens forsvarer Stefan Liliebäck. Foto: Pressefoto/Advokat Stefan Liliebäck AB

Han forteller videre at mannen har sittet i avhør og svart på de spørsmålene han har fått, men kan ikke gå i detaljer rundt avhøret.

Fengslingsmøtet finner sted i Värmland tingretts lokaler i Karlstad i dag klokken 15.00.

Rosander vil ikke si noe mer om kvinnen, eller om saken før etter møtet.

Pågrepet etter funn av kroppsdeler

Den norske mannen i 50-årene ble pågrepet lørdag og siktet for drap og likskjending. Mannen nekter straffskyld.

Da hadde det blitt gjort funn av kroppsdeler fra en kvinne i en fryseboks hjemme hos mannen i Värmland. Kvinnen, som er i 60-årene, skal være den tidligere samboeren hans.

Ifølge politiet har likdelene blitt oppbevart der i flere år. Ifølge kilder som Aftonbladet har snakket med kan hun ha vært død så lenge som åtte år.

Politihuset i Karlstad, der fengslingsmøtet finner sted i ettermiddag. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Tidligere straffedømt

De to flyttet til Sverige sammen for over ti år siden, og har begge vært folkeregistrert på den samme adressen siden den gang.

Etter det NRK får opplyst, er nordmannen i 50-årene straffedømt tidligere både i Norge og Sverige.

Skal ha fortalt om kvinnen selv

Ifølge avisen Aftonbladet var det mannen selv som fortalte at kvinnen lå død hjemme hos ham.

Da politiet tok seg inn i den avsidesliggende gården i Värmland, fant de kvinnen i 60-årene partert og plassert i en fryseboks.