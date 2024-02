Vi ville se hvordan ulike bildegeneratorer basert på kunstig intelligens fremstilte tradisjonell, samisk kultur. Vi testet disse fire:

Midjourney

Dall-e

Leonardo.Ai

Adobe Firefly

Disse fire tjenestene matet vi med flere såkalte prompts – altså oppgaven, eller oppskriften, en ber bildegeneratoren om å svare på.

Med unntak av justering på enkelte ord, var dette beskjedene vi matet bildegeneratorene med:

«portrait of an [a/an young/old woman/man] from northern norways indigenous people, sami, sapmi»

«portrait of an [a/an young/old woman/man] from northern norways indigenous people, sami, sapmi in a snowy landscape»

Fordi vi fikk så lite tradisjonelt samiske uttrykk, forsøkte vi også å legge inn beskjeder om konkrete kofter, som Kautokeinokofta:

«a full body portrait of a northern norwegian sami, sapmi woman in a snowy landscape wearing Kautokeino-kofta, traditional clothing»

Resultatet kan du se i bildene lenger ned i saken.

Vi forsøkte også å be bildegeneratorene om å plassere reinsdyr i bildet. Dette er selvsagt i seg selv en stereotypisk fremstilling, men vi ønsket å se om den hadde en idé av hvordan samisk reindrift fungerer.

«portrait of an [a/an young/old woman/man] from northern norways indigenous people, sami, sapmi, with reindeers in the background»

«a full body portrait of a sami, sapmi person who is a reindeer herder, wearing traditional sapmi clothes, kofte»

Det hadde den ikke. Reinsdyr ble som regel plassert vilkårlig i bakgrunnen og ingen av bildegeneratorene lykkes i å fremstille aktiviteten reindrift i sammenheng med samisk tradisjon. Nesten alle menneskene i bildene fikk reinsdyrhorn på hodet. I bildene hvor «reindeer herder» ble spesifisert, var alle menn, selv om vi skrev «person».