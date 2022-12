I brevet, som NRK har fått innsyn i, fremkommer det at Kristoffer Thoners kundeliste mens han arbeidet i McKinsey inneholder følgende selskaper og foretak:

Amedia

Helse Sør-Øst

Posten Norge

Schibsted

Telenor

McKinsey opplyser at det pågår en prosess for å innhente klientsamtykke fra internasjonale kunder som Thoner har jobbet for i samme periode.

– Vi viser til mottatt henvendelse fra Statsministerens kontor i forbindelse med Kristoffer Thoners klientlister. Som understreket da vi bekreftet å ha mottatt henvendelsen samme dag, ønsker vi å gjøre det vi kan for å bidra til å løse situasjone fra vår side.

Dette skriver leder i McKinsey Norge, Frithjof Norman Lund, i et brev sendt til SMK med navnene på Thoners norske kunder.

– Vi er imidlertid som kjent bundet av kontraktsrettslikge forpliktelser med våre klienter, og det er kun de som med sitt samtykke kan bidra til å oppheve Thoner helt eller delvis fra taushetsplikten, legger Lund til.

Fram og tilbake

Kristoffer Thoner jobbet som rådgiver for Ap og Støre under valgkampen i 2019. Også da kom han fra en stilling i McKinsey. Han vendte tilbake til selskapet da engasjementet i Arbeiderpartiet var over, før han den 2. desember ble utnevnt som statssekretær ved SMK.

I opposisjon var Ap sterkt kritisk til at Solberg-regjeringen hentet nøkkelpersoner fra PR- og konsulentselskaper med hemmelige kundelister.

– Vi er glade for at McKinsey har fritatt Kristoffer fra taushetsplikten om de norske kundene han har jobbet opp mot de siste tre årene. Vi har ønsket fra start å være åpne om dette. Vi har tillit til at Kristoffer vil vurdere sin habilitet fra sak til sak, akkurat slik alle andre i forvaltningen må gjøre, sier stabssjef og statssekretær ved SMK, Kristine Kallset (Ap).

– Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, skrev statssektretær Kristine Kallset (AP) til NRK den 7. desember. Foto: Ingrid Tinmannsvik / Ingrid Tinmannsvik

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra Thoner foreløpig.