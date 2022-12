Den nyutnevnte statssekretæren jobbet tidligere for konsulentselskapet McKinsey. Hvem han har jobbet for der, har tidligere ikke vært kjent.

Men nå ber Statsministerens kontor (SMK) om innsyn i kundelistene hans.

– SMK har i dag sendt brev til McKinsey og bedt om at Kristoffer Thoner som et minimum får adgang til å informere statsministeren, stabssjefen, regjeringsråden og ekspedisjonssjefen i Administrativ- og konstitusjonell avdeling om hvilke kunder han har arbeidet for i McKinsey, skriver statssekretær Kristine Kallset (Ap) i en e-post til NRK.

– Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, sier hun videre.

Dagbladet og VG var først ute med å omtale kravet fra SMK.

RÅDGIVER: Kristoffer Thoner var Jonas Gahr Støres rådgiver også i 2019-valgkampen. Foto: Carina Johansen / NTB

Endret seg

På spørsmål fra NRK om hvorfor Statsministerens kontor ikke tidligere har bedt om slikt innsyn, svarer Kallset følgende:

– Før Kristoffer begynte på SMK, hadde han dialog med McKinsey om dette. Han ba om at kundelistene kunne offentliggjøres, og hvis ikke det var mulig at han kunne informere nøkkelpersoner på SMK om hvem som hadde vært hans kunder hos McKinsey. Ingen av disse ønskene ble innfridd, sier Kallset.

Hun peker på at McKinsey er et globalt selskap som gir alle sine ansatte kontraktsrettslig taushetsplikt om hvilke kunder de jobber for.

– Basert på den tydeligere tilbakemeldingen McKinsey ga til Kristoffer, var vår vurdering at et brev fra SMK ikke vil endre på denne beslutningen, sier hun.

Men så har ting endret seg:

– Vi registrerer nå at McKinsey i intervju til mediene sier at de vil vurdere å gi mer informasjon om Kristoffers kundelister. Det ønsker også SMK og Kristoffer selv.

Tidligere i dag bekreftet Telenor overfor TV 2 at Thoner hadde selskapet som klient.

– Vil seg selv vondt

SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland sier kundelisten bør legges fram for å feie all tvil til side.

– Jeg forstår ikke hvorfor regjeringen vil seg selv så vondt, sier han til NRK.

– Det er bra at Statsministerens kontor nå tar skritt for å finne ut hvem hans nye statssekretær har jobbet for, men jeg er veldig overrasket over at dette skjer først etter at statssekretæren har blitt utnevnt i statsråd, sier justispolitikeren videre.

– Inntil det blir klarhet i hans kundelister, kan vi ikke vite om han har arbeidet for Redd Barna og Kirkens Bymisjon eller lakselobbyen og oljebransjen. Det gir grobunn for spekulasjoner blant folk og det er svært uheldig, mener Unneland.

Han peker på at Støre må være helt sikker på at hans egen statssekretær ikke gir ham råd som er gunstig for statssekretærens tidligere arbeidsgiver.

– Når statssekretæren ikke vil offentliggjøre kundelisten, kan det gi et inntrykk av at kundelisten ikke tåler dagens lys. For å feie den tvilen av banen bør kundelisten legges frem.

Taushetsplikt

Også under Erna Solbergs regjeringstid var spørsmålet om kundelister i tidligere arbeidsforhold oppe til debatt.

Da ble enden på visen at departementsråd og regjeringsråd, altså embetsverket, fikk innsikt i kundelistene.

Da NRK i går spurte om SMK også ville be om det samme, svarte Kallset følgende:

– Kristoffer Thoner har taushetsplikt om hvilke kunder han har jobbet med i McKinsey. McKinsey gjorde det klart for Thoner før utnevnelsen at taushetsplikten han har, gjelder overfor alle personer og organisasjoner, uten mulighet for unntak, het det.

SMK opplyste imidlertid om at Thoner «det siste året i hovedsak har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og én med hovedkontor i Norge».

– Prosjektene har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa, ifølge Kallset.

Var sterkt kritisk

Kristoffer Thoner jobbet som rådgiver for Ap og Støre under valgkampen i 2019. Også da kom han fra en stilling i McKinsey. Han vendte tilbake til selskapet da engasjementet i Arbeiderpartiet var over, før han altså i forrige uke ble utnevnt som statssekretær ved Statsministerens kontor.

I opposisjon var Arbeiderpartiet sterkt kritisk til at Solberg-regjeringen hentet nøkkelpersoner fra PR- og konsulentselskaper med hemmelige kundelister.

Aftenposten har i flere artikler vist til et forslag fra Ap-veteran Martin Kolberg, som i 2013 ville gjøre det påkrevd å utlevere slike kundelister til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Året etter fremmet Kolberg og Sp-profilene Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen et forslag som tok til orde for at alle nye statsråder og statssekretærer må opplyse om tidligere oppdragsgivere.

I 2018 gikk Ap enda lenger, skriver Aftenposten. Partiet støttet et SV-forslag om at ikke bare kundelisten, men også innholdet i oppdraget skulle bli kjent for offentligheten.

«I stedet for å invitere til slike spekulasjoner ved å skjule hvem man har hatt oppdrag for, bør klientlisten offentliggjøres, slik at unødvendig mistenkeliggjøring kan forebygges», mente Ap da.

Avisen viser også til praksisen som ble etablert da Høyres Julie Brodtkorb kom til Statsministerens kontor fra stillingen som administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL i 2013. Den gang regjeringsråden, den øverste administrative lederen ved SMK, innsyn i kundelistene og kunne slik varsle om mulige interessekonflikter.

Det samme fikk departementsråden i Landbruksdepartementet da Frps Sylvi Listhaug kom inn i regjeringen som statsråd etter overgangen fra PR-byrået First House.