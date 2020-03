Dette er de økonomiske grepene du bør ta nå

– Det er ikke unaturlig om flere velger å utsette betalingen sin, slik situasjonen er nå, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen til NRK.

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen forteller at de har hatt en økt pågang de siste dagene. Foto: Skatt sør

Lånekassen har hatt en økt pågang av personer som ringer inn til kundesenteret med spørsmål om betalingsutsettelse av studielånet sitt i kjølvannet av de omfattende permitteringene som følge av koronautbruddet.

I et forsøk på å dempe de økonomiske bivirkningene av koronasmitten, ble partiene på Stortinget i går enige om en krisepakke som blant annet vil sikre permitterte full lønn i 20 dager.

Hva som skjer etter dette, er fortsatt uvisst.

Til nå er det i første rekke bedrifter som har merket de negative økonomiske effektene av virusutbruddet, men eksperter NRK har snakket med sier at dersom koronapandemien vedvarer vil det føre til en nedsmeltningsspiral av økonomien, som også vil prege den enkeltes lommebok.

– Når folk blir permittert vil de som tjener opptil 600.000 kroner få full lønn i minst 20 dager av perioden de er permittert. Først etter det, om dette vedvarer, vil inntektsreduksjonen virkelig slår inn, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl til NRK.

Enkle grep

Sandmæl sier at det verste man kan gjøre er å la regningsbunken hope seg opp. Har regningen først kommet, så forsvinner den ikke.

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og råder folk til å unngå at regningsbunken hoper seg opp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dersom utbruddet fortsetter må folk vurdere å stramme inn på forbruket, advarer forbrukerøkonomen.

– Nå er tiden inne for å lage det budsjettet man har utsatt altfor lenge. Sett opp et budsjett over de utgiftene du må ha, sier Sandmæl.

Dersom du ser at pengene ikke strekker til, kan du begynne å søke om utsettelser på regningene. Sandmæls råd er å utsette de regningene som har lavest rente først, og trekker frem Lånekassen som et godt sted å starte.

– Hvis man ikke kan betale regningen, kan man utsette betalingen. Kundene søker om betalingsutsettelse på dine sider på lanekassen.no. Man trenger ikke å oppgi noen grunn, og man kan søke betalingsutsettelser i opptil 36 måneder, sier Nina Schanke Funnemark.

Stor grad av usikkerhet

Mange opplever stor grad av usikkerhet i disse dager, ikke minst økonomisk. Samtidig kommer det fortløpende tiltak fra Stortinget og Regjeringen for å redusere de negative konsekvensene både for enkeltpersoner og for bedrifter, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen.

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen anbefaler å ta kontakt med banken din om det er vanskelig å betale lån eller inkasso.

– Så langt det er mulig bør du betale avdragene på lån som normalt. Avdragsfrihet bør du bare vurdere dersom du ikke får pengene til å strekke til det nødvendige, råder Jensen.

Han oppfordrer folk til å ta kontakt med bankene hvis det er vanskelig å betjene lån. Det gjelder også forbrukslån.

– Bankene har innarbeidede rutiner for utsettelse av tilbakebetaling av lån og myndighetene har satt bankene i stand til å imøtekomme kundene.

Dersom det skulle blir vanskelig å betale regninger må du ta kontakt med dem du skylder penger, er det klare rådet fra Forbrukerrådet.

– Det er ikke uvanlig at leverandørene går med på å utsette betaling, eller dele opp beløpet over flere innbetalinger, sier Jensen.

Han fremhever at det samme gjelder for inkasso.

– Ta så tidlig som mulig kontakt med inkassobyrået dersom du ser at det blir vanskelig å betale kravet. De kan være behjelpelige med å sette opp en nedbetalingsplan for deg.