Oljeprisen stuper – nesten fire års børsoppgang forduftet

Klokken 13.10 kostet et fat nordsjøolje 30,54 dollar fatet. Det er rett over bunnen fra januar 2016, da et fat olje på det laveste kostet 29,74 dollar fatet.

Det er dårlig nytt for norsk økonomi.

Hovedindeksen på Oslo Børs er som kjent tett knyttet til oljeprisen, og hovedindeksen hadde falt rundt ti prosent klokken 13.45.

Med det er hele oppgangen fra de fire siste årene på børsen forduftet.

Hovedindeksen er i skrivende stund på 611 poeng – noe indeksen sist var sommeren 2016. Den siste måneden har selskapene på børsen mistet omtrent en tredjedel av verdien.

10 største daglige fall på Oslo Børs etter 2000 Ekspandér faktaboks 6. november 2008: -10.66%

24. oktober, 2008:-9.72%

6. oktober 2008: -9.68%

15. oktober 2008: -9.41%

29. september 2008: -8.71%

1. desember 2008: -8.70%

9. mars 2020: -8.56%

12. mars 2020: -8.48%

16. oktober 2008: -8.42%

12. november 2008: -8.35% Kilde: Investing.com

– Drukner i olje

Alt er helt uforutsigbart og vi har ikke sett en lignende situasjon i oljemarkedet, sier oljeanalytiker i DNB Markets, Helge Andre Martinsen.

– For det første har vi koronaviruset der situasjonen forverres daglig, og som vil føre til at oljeetterspørselen faller kraftig

Samtidig som forbruket av olje faller kraftig, er landene i OPEC+ i en priskrig der de har varslet at oljeproduksjonen vil økte med 4,5 millioner fat per dag.

– Det er ny rekord. Fortsetter dette fylles oljelagrene til randen og verden vil nærmest drukne i olje, sier Martinsen.

Enorm uforutsigbarhet gjør det helt umulig å si hvordan dette vil utvikle seg fremover, forklarer Martinsen. Den eneste løsningen er å kutte i produksjonen, sier han.

– Og hvis man hever blikket fremover og spør seg om oljeselskapene kan greie seg på en pris på 30 dollar per fat, så er svaret nei. Selskapene vil ikke tjene penger med så lave priser.

«Skrekkuke»

Forrige uke ble kalt en skrekkuke på Oslo Børs. Det startet med en nedgang på hele 8,1 prosent mandag 9. mars. Så fortsatte pilene å peke nedover, før en bedring på 3,4 prosent fikk avslutte børsuken fredag.

Mandag morgen var den oppturen imidlertid slettet, da tallene igjen fortsatte å rase.

Det skjedde etter en natt der den amerikanske sentralbanken hadde kuttet styringsrenten med ett prosentpoeng, og de asiatiske børsene falt kraftig.

I Sydney falt børsen 9,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 3,4 prosent.

Samtidig styrker gullet seg i verdi.