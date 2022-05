Dette er de nye «koronarådene»: – Legg virustankene til side og nyt våren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For de aller fleste er pandemien nå en liten trussel. Da er det ikke noe poeng å tenke på den hele tiden. Legg virustankene til side og nyt våren.

Formaningen kommer fra en av dem som har advart oss mot pandemiens farer i to år nå, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland. Men etter synkende smittetall i Norge er beskjeden en annen fra helsemyndighetene.

– Det er god folkehelse i å legge bort bekymringer, er rådet.

12. februar forsvant alle tiltakene mot covid-19 etter to tøffe år med restriksjoner.

Og selv om mange var skeptiske til å for eksempel håndhilse igjen , har faktisk nordmenn vært relativt raske med å omstille seg tilbake til en mer normal hverdag etter gjenåpningen.

Det viser tall fra analysebyrået Opinion, som gjennom hele pandemien har publisert Norsk koronamonitor.

I sin siste undersøkelse i april var det blant annet hele syv av ti som hadde gitt noen utenfor husstanden en klem. Slike tall har man ikke vært i nærheten av under pandemien.

Blant de under 30 år har 83 prosent nå gitt hverandre en klem.

– Jeg slutta egentlig aldri

NRK treffer studentene Mathilde Verne og Linn Rykkje mens spiller badminton i solen utenfor Universitetet i Oslo.

Duoen forteller at hverdagen begynner å ligne livet de hadde før pandemien.

– Vi holder kanskje litt bedre avstand på t-banen og i butikker.

Kompisene Henrik Nykvist og Anders Sydskjør ser frem til en sommer uten koronarestriksjoner.

– Pandemien er jo til stede mange steder i verden, men i Norge og Skandinavia tenker jeg at det blir ganske normalt, forteller Henrik.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror folk trenger en pause. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener folk kan nyte sommeren med god samvittighet.

– Vi trenger alle en pause fra pandemien og dersom det dukker opp en større smittebølge til høsten skal vi nok klare å håndtere det, sier han til NRK.

– Akkurat nå tenker nok folk flest lite på pandemien og lever nesten som før 2020, mener Nakstad.

En utvikling som viser det, er at vi nå ser ut til å dra tilbake til utlandet for å nyte solen og Middelhavet, ifølge reiseoperatørene.

Og ifølge Norsk koronamonitor sier 47 prosent at de antar at sommerferien blir i Norge i år. På samme tid i fjor var samme tall 82 prosent.

81 prosent sier også at de føler at det er trygt å gå på kafe og restauranter igjen.

Hva skjer til høsten?

Det store spørsmålet er om det vil vare denne gangen. For det er jo alltid et «men».

Og i sin siste risikovurdering forventer Folkehelseinstituttet en ny bølge med omikron når sommeren er over. Kanskje allerede før. En påminnelse om at pandemien tross alt ikke er over.

De gode nyhetene er at immunolog og professor i medisin, Anne Spurkland, ikke tror at det blir nye strenge restriksjoner i 2022.

– Hvordan viruset utvikler seg er uforutsigbart. Det vil ganske sikkert komme tilbake i en ny variant som gir mulighet for en smittebølge til høsten. Men jeg tror det er lite sannsynlig at vi vil oppleve nye strenge restriksjoner på grunn av covid-19-viruset, sier hun.

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland. Foto: HEIDI KLOKK / NRK

– Gjennom vaksinasjon og også infeksjon har de fleste nå fått såpass god immunitet, at de fleste vil oppleve ganske mild sykdom hvis de blir smittet til høsten. De som likevel blir alvorlig syke vil forhåpentligvis ikke være flere enn det helsevesenet kan håndtere.

Spurkland, som er blant Norges mest erfarne immunologer, mener i likhet med Nakstad og Aavitsland at det ikke er noen grunn til å bruke sommeren til å tenke på pandemi eller muligheten for å bli smittet.

– Samtidig trenger immunforsvaret å bli minnet om hva som finnes der ute i samfunnet, slik at beredskapen for ulike infeksjoner holdes ved like, forteller hun.