Undersøkelse: En av tre vil unngå å håndhilse selv om pandemien er over

Ikke alle tror hverdagen nå vil bli som før pandemien, selv om Norge har gjenåpnet.

Hans-William Amundsen Hansrud (18) fra Havøysund er en av dem.

Han tror vi framover blir å ta med oss korona-vaner.

– Håndhilsning blir nok erstattet med å si navnet og nikke. Når det gjelder møter og lignede blir det nok fortsatt å møte digitalt, siden det går fortest, sier 18-åringen. Han legger til:

– Det å ta hverandre i hånda etter endte kamper i idretten kommer nok også til å forsvinne.

Hans-William Amundsen Hansrud er tror ikke håndhilsning vil bli vanlig med det første. Foto: Kari Merete Hansrud

Vil droppe å håndhilse

I en spørreundersøkelse gjennomført av Norstat for NRK, svarer over 34 prosent av de spurte at de ikke vil gå tilbake til vanlig håndhilsning. I undersøkelsen er 1000 personer spurt.

Hansrud tror at avstand på butikken og det å sprite hendene vil fortsette, fordi det har folk blitt vant til.

– God håndhygiene kommer alltid til å være med oss, siden vi har blitt mindre syke av dette. Det blir standard med Antibac i butikker, sier Hansrud.

Flere er enige med han.

Spørreundersøkelsen til Norstat viser nemlig også at 61 prosent kommer til å holde avstand på offentlige steder.

Fortsatt frykt for smitte

16 år gamle Runa Krempig fra Alta er blant dem som har begynt å håndhilse igjen, men syntes det er litt rart når hun møter på nye folk.

– Det har blitt et instinkt å bare presentere seg med å nikke å si «hei, jeg heter Runa» liksom, istedenfor den tradisjonelle måten, sier Krempig.

Krempig har lagt merke til at folk oftere spør om det er greit å håndhilse på den tradisjonelle måten.

– Det blir et spørsmål rundt det på grunn av frykt for smitte. Men jeg tror vi mer og mer kommer til å bruke de vanlige måtene å hilse på.

16-åringen tror tradisjonell hilsning vil komme tilbake etter pandemien. Foto: Anne Eline Turi Sara

Den fysiske kontakten

Bjørn Schiermer Andersen mener det er et naturlig fundament i kroppen vår som har lyst til å være i kontakt og sammen med andre.

Andersen er professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

– Jeg tror vi kommer tilbake til vanlig håndhilsning. Vi kommer til å bruke de tradisjonelle mulighetene for å bli berørt og anerkjenne hverandre fysisk, sier han.

Professor Bjørn Schiermer Andersen ved UiO tror vi kommer tilbake til vanlig håndhilsning. Foto: Universitetet i Oslo

Det å hilse på noen med hendene har eksistert i over 2000 år, og blir brukt for å vise tillit til andre mennesker. Den symbolske tilliten som håndhilsning skaper har gjort handel og politiske avtaler lettere opp igjennom årene.

Andersen forteller at under pandemien har man i Europa generelt vært flinke til å sette grenser og følge restriksjoner fra myndighetene for normal fysisk og sosial adferd, enn mange andre steder.

Det betyr imidlertid ikke at vi går tilbake til normalen med en gang, selv om restriksjonene er fjernet, legger Andersen til.