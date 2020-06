– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sentralbanken mener det nå er uvanlig stor usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Hva som faktisk skjer med renta fremover, er avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, og i tillegg hvordan bedrifter og husholdninger tilpasser seg.

LES OGSÅ: «Boligmakserne» vinner rentefesten

Vil hindre at høy arbeidsledighet biter seg fast

– Siden rentemøtet i mai har aktiviteten tatt seg raskere opp enn lagt til grunn. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og oljeprisen har økt. Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien, sier Olsen.

Sentralbanken viser til at de lave renter hjelper til med å få fart på aktiviteten i økonomien og at folk kan beholde jobbene sine.

– Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav noe lenger frem i tid. På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk, sier sentralbanksjefen.

LES OGSÅ: Nullrente fra Norges Bank - her er bankene som følger etter

DNB: – Signaliserer tidligere renteoppgang

Slik de økonomiske utsiktene ser ut nå, venter sentralbanken at styringsrenta blir liggende på null en god stund.

– Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres, sier Olsen.

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland sier til NRK at Norges Bank nå ser lysere på fremtiden enn ved forrige pengepolitiske rapport.

– Norges Bank ser mindre mørkt på de økonomiske utsiktene, og merker seg farten i boligmarkedet. De overrasker ved å signalisere en forsiktig renteoppgang fra starten av 2022. I mai så de for seg nullrente i hele prognoseperioden, som går fram til utgangen av 2023. Vi tror også at renta øker fra dagens rekordlave nivå om et par år, sier hun.

Også meglerhusene til Nordea og Handelsbanken skriver i oppdaterte analyser at sentralbanken nå signaliserer første renteoppgang allerede fra

– Det er interessant at Norges Bank sier at de vil holde renten uendret i noen år og således stimulere norsk økonomi med lav rente, samtidig som sier de deretter gradvis vil øke renten. Det virker som sentralbanken vil strekke seg langt for å unngå negativ styringsrente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-bank.

På grunn av koronapandemiens negative konsekvenser for norsk økonomi, ble styringsrenta satt ned med til sammen 1,25 prosentpoeng i løpet av mars, og etter et nytt rentekutt fra sentralbanken i mai havnet den viktigste sentralbankrenta på null prosent.

Dagens enstemmige rentebeslutning om å holde renta fast på null prosent, var i tråd med det ekspertene ventet på forhånd.

Svært lave boliglånsrenter

Laveste flytende boliglånsrente som er tilgjengelig for alle i skrivende stund er ifølge Finansportalen snaut 1,6 prosent årlig effektiv rente.

Eksempelet gjelder et boliglån på 3 millioner kroner innenfor 75 prosent av anslått markedsverdi som betales ned over 25 år.

Med samme forutsetninger kan renta bindes i ti år til en effektiv årlig rente på i underkant av 2,2 prosent.

Med andre forutsetninger kan vilkårene for boliglånsrenter være både høyere og lavere enn dette.