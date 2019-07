Der pedofili er normalt: Advarer mot nettforum

Tirsdag ble det kjent at politiet mener at de har avdekket et 20 år gammelt, tidligere ukjent og meget avansert pedofilt nettverk i Norge.

Mer enn ti nordmenn er identifisert av politiet. Så langt er tre er siktet for oppbevaring av materiale der det begås overgrep mot barn.

– Generell forskning sier at jo mer man bruker ulik stimuli, jo mer interessert blir man også. Det vil si at å bruke tid på slik porno vil gjøre at man blir enda mer giret på å utøve det man ser, sier rettspsykiater Randi Rosenqvist.

– Tanken om at å bruke mer tid på slike ting vil gi en mindre sjanse for at noen utøver overgrep stemmer ikke. Da vil jeg anbefale folk å tenke på noe annet.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Advarer mot nettforum

Flere av de identifiserte nordmennene var aktive i nettverket «BoyLove», som er en internasjonal organisasjon som oppsto på internett på 1990-tallet.

Politiet betegner «BoyLove» som et pedofilt nettverk av voksne menn med en seksuell tilnærming til prepubertale gutter.

Miljøet har egne symboler og markeringer.

Det er slike nettforum som «BoyLove» Rosenqvist nå advarer mot.

– Ved å snakke med andre som også oppfatter denne atferden som normal vil den normaliseres mer enn om man er i kontakt med andre, som ikke oppfatter det samme, sier hun.

– Jeg skjønner at det er leit å ha disse tankene, men da må man simpelthen la være.

Ekkokammer-effekt

Et ektepar som nå er siktet for oppbevaring av store mengder overgrepsmateriale​​​ var begge aktive på et internasjonalt nettforum for pedofile menn som forelsker seg i gutter.

På begynnelsen av 2000-tallet skrev mennene på nettforumet at de hadde blitt kjærester. På forumet kom det fram at flere av brukerne er kjærester i det virkelige livet.

Rosenqvist mener at internett kan være en medvirkende faktor til at slike pedofile miljøer forsterkes, og at slike fellesskap kan legitimere overgrep mot barn.

– Nå vet vi også lite om hvordan dette har vært tidligere. Det foregikk nok overgrep mot barn også før internett, presiserer Rosenqvist.

– Kan man kalle det for en form for ekkokammer-effekt?

– Antagelig, ja. Ved å ha kontakt med likesinnede så kan disse handlingene normaliseres.

En plagsom lidenskap

Rosenqvist får motstand av sexolog Thore Langfeldt.

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Slike forum virker hverken forsterkende eller legitimerende, det er bare et sted hvor man har noe man enes om. Pedofil er ikke noe man blir, og det kan derfor ikke virke forsterkende, sier Langfeldt.

Han sier at de som er pedofile som regel vet at det er galt, og at mange har lyst til å komme ut av det.

Noen søker hjelp, mens andre ikke gjør noe før de blir tatt.

– Dette er en lidenskap, men det er en lidenskap som blir plagsom. De vet også at om de blir tatt så drar de med seg andre som familie og venner, forklarer han.

Langfeldt sier at internett blir en fantasiverden, i likhet med om du spiller dataspill.

– Det føles ut som om du er i en egen glassklokke.

– Hva er årsaken til at folk søker til disse fellesskapene på nett?

– Det er ulikt fra person til person, men det er vanskelig å være alene om ting. Da søker man kontakt med likesinnede for støtte eller noen å snakke med, men det er personavhengig akkurat hva årsaken er.

Bagatelliserer overgrep

Etterforskningsleder Fredy Salazar Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Etterforskningsleder Fredy Salazar sier til NRK at målet med organisasjoner og nettverk som «BoyLove» er å normalisere den seksuelle relasjonen mellom en voksen og et barn.

– Tanken er at barna skal ha en større frihet og kan selv definere hva som er riktig og hva som er galt. De viser ofte til det gamle greske imperiet og deres relasjon på barn, sier Salazar.

Politiet var ikke kjent med det enorme pedofile miljøet, eller den graden av organisering de nå har oppdaget.

– Dette er titalls nettsider hvor menn som har en seksuell interesse for barn kommer sammen og normaliserer den atferden. De har egne støttegrupper og kommuniserer med hverandre.

Også psykologspesialist Pål Grøndahl sier at slike miljøer på internett kan bagatellisere overgrep.

Psykologspesialist Pål Grøndahl Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

– Det er ikke uvanlig at det skjer to ting når en del er i disse chatterommene og kommuniserer. De vil forsvare sine handlinger med at det er ikke så farlig, og for eksempel si at dette er eldre barn, så det er greit, sier Grøndahl til NRK.

– Og så oppstår det ofte en slags benekting. At man minimaliserer og bagatelliserer alt, og rett og slett benekter at dette kan være skadelig for det som er relativt små barn.