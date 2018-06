Den svenske TV-kjendisen Martin Timell er frikjent for voldtekt

I høst ble han anmeldt for en voldtekt som skulle ha skjedd for nærmere ti år siden på en privat fest arrangert av Timell selv. Kjennelsen falt torsdag klokken 11.00 i Attunda tingsrett.

– Aktoren i saken må bevise at en forbrytelse er blitt begått, og det kan være vanskelig, særlig når det gjelder seksuelle overgrep, sa dommer Klas Reinholdsson på en pressekonferanse i forbindelse med kjennelsen.

Ble tatt av lufta

Timell er en av Sveriges mest kjente TV-personligheter og debuterte på TV i 1984. I

Saken mot Timell kom etter at metoo-kampanjen begynte høsten 2017. Flere medier i Sverige startet interne granskninger etter anklager om seksuelle overgrep. Da anklagene ble kjent, ble alle programmene med Timell tatt av lufta.

– Det er stor forskjell på hvordan jeg har oppfattet meg selv i denne bransjen, og hvordan virkeligheten har vært. Jeg har ikke skjønt at jeg har fått folk til å føle seg svært ille, sa Timell til Expressen da han ble anklaget for seksuell trakassering høsten 2017.

TV-profil Lulu Carter var en av de første som slo alarm om oppførselen til frikjente Timell. Hun uttrykker stor skuffelse over dommen.

– At han blir frikjent, viser at rettssystemet har en lang vei å gå for å beskytte kvinner, hevder hun overfor Aftonbladet.

Timell har benektet straffskyld hele tiden, selv om han har erkjent trakassering.