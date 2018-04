De fleste får igjen på skatten

Rundt 2,8 millioner nordmenn kan forvente å få igjen penger på skatten, det viser foreløpige berginger Skattedirektoratet har gjort i forbindelse med at skattemeldingene ble lagt ut.

– Beløpene på restskatt og skatt til gode er bare foreløpige. Det er først når du får et skatteoppgjør at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger, skriver direktoratet i en pressemelding.

Skattemeldingen er til for at du skal kunne rette på opplysningene, slik at beregningene blir korrekte.

– Det viktigste er at du har oppgitt alle inntekter, og at du har alle de fradragene du har krav på. Vi ser at det ofte gjøres feil på utenlandsforhold og utleie av bolig. Slike ting er det viktig å ha riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

8 av 10 får igjen på skatten

Skattedirektør Hans Christian Holte Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning for de aller fleste. 2,8 millioner av disse ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret kommer, mens rundt 800.000 sannsynligvis må betale restskatt slik det ser ut i den foreløpige skatteberegningen. Det er også om lag 700.000 som enten har null i skatt eller har betalt hverken for mye eller for lite.

Holte tror mange sikrer seg ved å betale for mye skatt, som de så får igjen.

– Mange ønsker nok å få igjen litt penger på denne måten. I tillegg ser vi at mange ikke får alle fradragene de har krav på før de fører dem opp selv.

Skattedirektoratet anslår at de som får igjen penger i vil få gjennomsnittlig 12 000 kroner utbetalt, mens de som må betale restskatt må ut med 25 000 kroner i snitt.

Dette er kun foreløpige tall. Skattedirektoratet sier de vil ha mer nøyaktige beregninger når første pulje med skatteoppgjør er klart i slutten av juni. Da vil de ha endelige tall for 90 % av norske lønnstakere og pensjonister.