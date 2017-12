Davy Wathne slutter i TV 2

Torsdag fikk ansatte i TV 2 Sporten en e-post fra tv-profil Davy Wathne (67).

«Med takk for uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre. Møt fremtidens utfordringer med rak rygg, sunn skepsis og ubestikkelig integritet. Dette fikser dere sammen», stod det i e-posten ifølge DN.

Wathne skal selv ha bekreftet eposten overfor avisen.

Valgte selv å slutte

NRK er kjent med at følgende melding gikk ut internt til TV 2-ansatte i dag:

«Det har over tid vært ført en dialog med Davy og ledelsen etter flere varsler fra ansatte om at hans atferd har blitt opplevd som trakasserende. Det dreier seg om språk og sjargong. I denne dialogen har Davy selv valgt å si opp».

TV 2 skriver selv at det er kommet flere varsler om at Wathnes oppførsel oppleves som «sexistisk» og «trakasserende».

IKKE A4: Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand sier Davy Wathne omtaler seg som et ikke-A4-menneske, og at dette er på både godt og vondt. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

Sarah Willand, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2, skriver i en e-post til NRK at oppførselen hans har vært vanskelig å forholde seg til for flere kolleger.

– Davy har vært en av TV 2s største og viktigste profiler gjennom 25 år. Seerne har opplevd en ekstremt kunnskapsrik journalist, en engasjert og særegen tv-personlighet. Han sier selv at han ikke er noe A4-menneske, og det er på godt og vondt. For mange i TV 2 har oppførselen hans vært svært vanskelig å forholde seg til, skriver Willand.

Saken var ikke ferdigbehandlet

Etter at flere kolleger varslet om at de opplevde Wathne som trakasserende, ble en dialog startet med ham og ledelsen. I denne dialogen skal Wathne selv ha valgt å si opp.

– Fra selskapets side var ikke saken ferdigbehandlet. Det vil si at TV 2 ikke hadde konkludert på bakgrunn av den informasjonen som har kommet inn. Nå anser vi denne saken for avsluttet med Davy, men vi vil følge opp medarbeidere som har vært involvert, skriver Willand videre.

Wathne på treningsfeltet til Fulham i Storbritannia. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommunikasjonsdirektøren understreker at det i hovedsak handler om Wathnes røffe og krevende tone, ikke om varslene om hans «sexistiske handlinger».

Til TV 2 sier Willand at hun går unormalt langt med å kommentere en personalsak.

– Vi går lenger i å kommentere en personalsak enn det vi vanligvis gjør, men det er i samråd med Davy selv, sier Willand til TV 2.

Wathne: – Vondt å være en miljøforurenser

Wathne er kanskje et av TV 2s mest profilerte ansikter, hvor han for det meste har jobbet som sportsanker med fotball som hovedfelt.

Wathne forteller NRK at han syns det er trist at flere kolleger har oppfattet ham på en trakasserende måte.

– Det er klart det er vondt for meg høre at jeg har vært en miljøforurenser hos TV 2, og at kvinnelige kolleger har gruet seg til å komme på jobb på grunn av meg. Jeg kan skjønne at min røffe tone kan bli oppfattet feil, og at enkelte da kan se på meg som "en gammel gris", sier han.

Men TV-profilen understreker at han aldri har utsatt noen for seksuell trakassering.

– Jeg har aldri tafset eller klådd på noen kvinnelige kolleger gjennom mine 25 år i TV 2. Det har kun vært snakk om røff humor og kommentarer som jeg nå i ettertid skjønner har vært uheldig, sier Wathne.

Hvorfor valgte du å si opp før saken var ferdig behandlet?

– Jeg trodde folk så på meg som en positiv bidragsyter, men så ble det klart at de tvert imot hadde et helt annet bilde av meg. Da vil jeg ikke være der. Jeg har bedt om unnskyldning, men vil ikke være et sted hvor folk ser på meg som en miljøforpester, sier Wathne.