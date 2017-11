Fikk sparken i TV 2 – må ta pause fra sin nye jobb

Den nye arbeidsgiveren skal ikke ha vært kjent med årsaken til at mannen forlot TV 2 da han begynte hos dem, og iverksatte en gransking på arbeidsplassen da de ble klar over mannens historikk med seksuell trakassering.

De skal imidlertid ikke ha fått noen opplysninger som tyder på at mannen har utvist klanderverdig oppførsel på sin nye arbeidsplass, men har likevel valgt å sette mannens arbeidsavtale på vent i påvente av en endelig beslutning om hans jobbfremtid. Denne prosessen kan ta noen uker, opplyser arbeidsgiveren.

I en uttalelse sier mannen at han har bedt om unnskyldning for oppførselen sin i TV 2, og at han ønsker å be om unnskyldning igjen slik at budskapet når frem til alle berørte parter.

Han sier videre at han har forståelse for arbeidsgiverens beslutning.

TV 2 har ennå ikke besvart NRKs henvendelse.