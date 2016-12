– Nye målere kan gi høyere strømregning

Montør Kenneth Carm i Eltel forteller at han har mye å gjøre om dagen. Han demonterer gamle strømmålere og setter opp nye, for Hafslund Nett i Lillestrøm.

Når han er ferdig fakturerer han nettselskapet, som sender regningen videre til deg. Hafslund Nett eier og driver nettet i Oslo, og store deler av Akershus og Østfold. Dette tilsvarer 700 000 målerbytter.

Hvor mye høyere hver forbrukers nettleie blir, kommer an på sluttsummen av prosjektet.

Enklere, men dyrere

– Klart det er ventet økt strømregning framover. Det blir jo også investert masse i nye nett og overføringskapasitet til andre land, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Prosjektdirektør Toril Benum i Hafslund Nett bekrefter at regningen for oppgraderingen havner hos forbrukerne, men understreker at markedet bestemmer strømprisen.

Hun legger til at de nye målerne samtidig gir folk nye fordeler.

Målerne som du tidligere selv måtte lese av, eller de som leste av en gang om dagen, skal bort.

– Dette er en del av moderniseringen av kraftnettet. Du slipper å lese av strømmen og etter hvert kommer tjenester som gjør at du kan justere forbruket bedre, sier Benum.

– Nettselskap får full oversikt over strømforbruket ditt fra time til time, forteller Toril Benum i Hafslund Nett. Foto: Christian Kråkenes

Høyere pris på morgen og kveld

Med den nye måleren får nemlig nettselskap får full oversikt over strømforbruket ditt fra time til time.

– Regningen din blir riktigere, fordi selskapene får nøyaktige data på ditt forbruk, forklarer Benum.

Dermed kan også prisen justeres, slik at det blir mulig for selskapene å, for eksempel, gjøre det dyrere å bruke strøm på morgenen og kvelden, enn midt på dagen.

– Du kan selv justere forbruket. Lad elbilen på et annet tidspunkt enn du pleier, sier Benum.

Forbrukerrådet håper utsatte grupper slipper å komme dårlig ut av omleggingen.

– Noen er virkelig nødt til å bruke strøm på visse tider av døgnet og de må ikke bli straffet for det. Myrstad.