Danske leger vil gjøre som norske – utføre abort på en frisk tvilling

– Det føles feil å sende en pasient til abort av begge fostre når man har mulighet til å redde det ene, sier Karin Sundberg, overlege ved Center for Føtalmedisin, ultralyd og graviditet ved Rigshospitalet i København.

Karin Sundberg, overlege ved Rigshospitalet vil hjelpe de få pasientene som ber om å få abortere en frisk tvilling. Foto: Ellen Omland / NRK

Vi er i et undersøkelsesrom på Rigshospitalet. En ultralydmaskin står ved siden av benken. Det er på denne avdelingen Sundberg undersøker kvinner som skal få utført fosterreduksjon.

Her er det bare tillatt å abortere fra tre eller flere fostre til to. Det er ikke tillatt å abortere en frisk tvilling, slik som i Norge.

– Som lege føler jeg meg trist at jeg ikke kan hjelpe disse pasientene, sier Sundberg.

Hun har som lege flere ganger møtt kvinner som velger å avbryte hele svangerskapet i stedet for å kunne abortere bort et foster.

Hun er imot at abort av en frisk tvilling ikke er tillatt i Danmark.

En tynn nål settes inn i fosterets hjerte. Khaliumklorid, saltvannsoppløsning, sprøytes inn og fosteret dør etter 30 sekunder. På dette bilde er det fosteret til venstre som aborteres. Foto: Aarhus universitetshospital / NRK

Fosterreduksjon Ekspandér faktaboks Et inngrep der man fjerner ett eller flere fostre, mens det eller de gjenværende fostrene kan utvikle seg videre

Inngrepet medfører en viss risiko for at også gjenværende fostre aborteres

Hvis et av fostrene har en tilstand som i seg selv til grunnlag for abort, kan abortnemndene innvilge selektiv fosterreduksjon

Nå har Justisdepartementets lovavdeling slått fast at også friske fostre kan fjernes før uke 12. Etter uke 12 kan de fjernes på grunnlag av kvinnens helse eller livssituasjon.

Det ble utført 39 fosterreduksjoner i Norge fra 2002-2014. I de fleste tilfellene var ett av fostrene sykt.

Tidligere ble inngrepene utført på Rikshospitalet og St. Olavs hospital. Nå er dette sentralisert ved Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.

I fjor ble det utført sju fosterreduksjoner i Norge, seks på St. Olavs hospital, en på Rikshospitalet. Kilde: Helsedirektoratet og Helsedepartementet

Etisk råd anbefaler ikke norsk praksis

Det utføres i snitt 50 fosterreduksjoner hvert år i Danmark. Etter at lovavdelingen i Justisdepartementet i Norge tolket abortloven slik at det er mulig å abortere en frisk tvilling, gjennomførte Etisk råd i Danmark en høring om samme praksis bør innføres i Danmark.

Meningene var delte, 8 medlemmer var for, 9 medlemmer var imot.

Leder av Etisk råd i Danmark, Gorm Greisen vil ikke ha norsk praksis. Foto: Ellen Omland / NRK

– Vi synes at det forskjell på å ta livet av ett foster og avbryte hele svangerskapet, sier Gorm Greisen, leder av Etisk råd i Danmark.

Han er imot å innføre norsk praksis.

– Det er forskjell på å avbryte en graviditet fordi moren ikke klarer en graviditet eller ikke vil ha et barn og det at man tar livet av et bestemt barn, sier Greisen.

I Danmark er ikke fosterreduksjon en del av abortloven, men generell helselov.

Fosterreduksjon i Danmark Ekspandér faktaboks Den danske lovgivning om fosterreduksjon ble vedtatt i 2003. Regler for fosterreduksjon følger helseloven og ikke abortloven.

I Danmark kan gravide med f.eks. tvillinger få utført en fosterreduksjon både før og etter 12. graviditetsuke, som er abortgrensen, men det skal være en medisinskfaglig begrunnelse. Kvinnnens liv kan for eksempel være i fare eller et eller flere fostre ikke vil være levedyktige.

Etisk råd gjennomførte en høring i høst etter at nye regler i Norge ble klargjort.

8 medlemmer av Etisk råd mente Danmark burde innføre samme praksis som i Norge

9 medlemmer mente Danmark ikke burde innføre dette.

Anbefalinger fra Etisk Råd kan føre til, at det danske folketing endrer lovgivning, men politikerne er ikke forpliktet til å følge opp rådets anbefalinger.

I følge Sundheds og ældreministeriet i Danmark er det ingen planer om å endre danske regler for fosterreduksjon nå. Kilde: Sundhets- og ældreministeriet.

Danske kvinner til Norge

– Jeg har hatt danske kvinner som har lest på nett at det er tillatt i Norge, sier Sundberg.

Det er lite hun kan gjøre for å hjelpe kvinnene videre. De har tatt kontakt med St. Olavs Hospital som utfører dette i Norge, når de ikke får hjelp i Danmark.

– Jeg har møtt kvinner som har valgt å avbryte graviditeten med friske tvillinger fordi de ikke har hatt muligheten til å bare ta bort det ene, sier Sundberg.

Det er derfor hun ønsker at norsk regelverk også bør innføres i Danmark.

– Når man er den legen som utfører både fosterreduksjon og abort, så er det ikke til å unngå at man tenker om det var en mulighet for å redde det ene barnet, sier Olav Pedersen, overlege ved Aarhus universitetshospital i Danmark.

Olav Pedersen, overlege ved Aarhus universitetshospital i Danmark. Foto: John Kristensen

Han mener at norsk praksis bør innføres i Danmark, og mener det er få tilfeller slik at det ikke vil bli mange inngrep.

– Det føles ikke mer etisk korrekt å gjennomføre en reduksjon fra to til en, eller å ta abort på begge fostre, sier Pedersen.

Ca halvparten av alle fosterreduksjoner i Danmark utføres her på Rigshospitalet. Foto: Ellen Omland / NRK

15 utenlandske kvinner vil til Norge

Lovavdelingen i Justisdepartementet tolket i fjor abortloven slik at kvinner gravid med tvillinger kunne få utført abort på en frisk tvilling. Senere ble det klart at utenlandske kvinner hadde samme mulighet i Norge.

15 utenlandske kvinner har tatt kontakt med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin for å abortere en frisk tvilling.

Foreløpig har ingen fått utført dette fordi kvinnene må oppholde seg i Norge når det er aktuelt.