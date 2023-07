Det melder Danske Bank i en pressemelding onsdag morgen.

– Vi er meget godt fornøyde med å ha fått på plass en avtale med Nordea knyttet til salget av vår privatkundevirksomhet. Danske Bank i Norge har hatt solid vekst med hensyn til antall personkunder de siste årene, og vi kjente åpenbart på et betydelig ansvar når det gjaldt å finne en trygg og god løsning som var til det beste for disse kundene. Det har vi nå gjort, sier landssjef Erlend Angelfoss i Danske Bank i Norge.

Det var i begynnelsen av juni at Danske Bank kunngjorde at de ville forlate det norske privatmarkedet.

Angelfoss understreker at bankens privatkunder ikke trenger å foreta seg noe i forbindelse med salget. Alle løsninger og tjenester vil fortsette som før salget, ifølge pressemeldingen.

Nå vil Danske Bank styrke seg som forretningsbank.

– Strategien er å forsterke rollen som forretningsbank i Norge videre og ta ytterligere markedsandeler, og salget av vår personmarkedsvirksomhet vil på sikt gjøre oss i stand til å få til dette i enda større grad, sier Angelfoss.

Danske Banks avtale med Nordea skal nå gjennomgås og godkjennes av norske konkurransemyndigheter. Gitt at denne delen av prosessen går igjennom, forventer man videre at salget blir endelig gjennomført i løpet av 4. kvartal 2024, alternativt ikke senere enn 2. kvartal 2025, skriver banken.

Danske Bank Norge Ekspander/minimer faktaboks Danske Bank er den tredje største banken i Norge, med hovedkvarter i Trondheim. Banken har totalt 17 filialer i Norge. Opprinnelse: Danske Banks norske virksomhet kan spores tilbake til 1859 da Privatbanken ble etablert i Trondheim.

I 1918 ble Forretningsbanken etablert også med hovedkontor i Trondheim. Banken kjøpte opp Privatbanken i 1934.

Mellom 1868 og 1932 ble syv banker etablert som senere fusjonerte og er i dag det vi kjenner som Danske Bank Norge.

Fokus Bank ble etablert i 1987 etter den siste runden med fusjonering. Da fusjonerte Forretningsbanken, Vestlandsbanken, Bøndernes Bank og Buskerudbanken.

I 2012 endret banken navn fra Fokus Bank til Danske Bank.

Nordea: – Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med å kunngjøre dette oppkjøpet. Det er et viktig steg i gjennomføringen av den nordiske strategien vår, og det øker den lokale tilstedeværelsen i Norge og supplerer dagens virksomhet.

Det sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea i en pressemelding etter nyheten om oppkjøpet.

Nordea opplyser om at virksomheten som skal overtas omfattet følgende ved utgangen av 2022:

cirka 285 000 kunder

utlåns- og innskuddsvolumer på henholdsvis 18 mrd. euro og 4 mrd. euro

cirka 2 mrd. euro i forvaltningskapital

– Negativt for konkurransen

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim var kritisk til nyheten om at Danske Bank skulle forlate det norske privatmarkedet.

– Jeg mener det er veldig negativt for konkurransen at Danske Bank nå går ut av det norske personkundemarkedet, fordi de har vist seg å være en prispresser, sa Kvadsheim da.

Hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Danske Bank sa at folk var urolige for jobbene sine.

– Det har vært ifra litt sånn «Ok, hva gjør vi nå?» til folk som er ordentlig urolig for jobbene sine. Hele følelsesregisteret er brukt i dag og kommer til å bli brukt litt framover. Man er også skuffet over at man ikke blir investert i, sa Stene.

Are Oust, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, mente det var en god mulighet til å se seg om etter noe nytt.

– Og kanskje få bedre vilkår i en annen bank.