– Det er klart at når man kommer inn til et lite sted som Flåm eller Geiranger med et skip med 5000 mennesker ... Det er ikke et vakkert syn, sier cruisereder Torstein Hagen til NRK.

Selv har han satset på cruiseskip som tar rundt 1000 passasjerer. Hagen er kjent som mannen bak Viking Cruises som både driver tradisjonell cruisetrafikk og elvecruise. Ifølge Kapital er Hagen god for 52 milliarder kroner.

– Det er en del klager på cruiseskip i Norge, og jeg er enig i mye av kritikken, sier han.

Kritikken går gjerne på at cruiseskipene i norske fjorder har blitt for store, for mange og ikke minst altfor forurensende. Som løsning foreslår Hagen noe flere har foreslått før ham: En lokal avgift per turist, også kjent som «turistskatt». Dette mener han vil legge en demper på interessen for å dra på cruise i Norge.

– Vi har vakre ting å tilby, og da tror jeg det er rimelig at byene ilegger en avgift. Og så regulerer man etterspørselen etter hvor mye folk er villige til å betale, sier han.

Hvor stor skatten skal være, har ikke Hagen noen mening om – annet enn at den må være stor nok til at den får tilstrekkelig effekt.

TRANGT OM PLASSEN: Tre cruiseskip på plass i Geiranger 3. juni i år. I flere lokalsamfunn vokser motstanden mot de mange cruiseskipene. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Vil neppe ramme Hagens eget rederi

Hagen legger ikke skjul på at en turistskatt neppe vil skremme hans egne cruisegjester særlig mye. Hagens rederi har nemlig satset på mer velstående turister enn rederiene som opererer i lavpris-segmentet.

– Jeg vet at våre passasjerer er absolutt beredt til å betale dette, sier Hagen.

Passasjerene på de billigste cruisene, derimot, er normalt langt mer følsomme for nye skatter og avgifter.

VELSTÅENDE: Det er ikke uvanlig at cruisegjestene til Torstein Hagen betaler opp mot 5000 kr i døgnet. Da er riktignok det meste inkludert. Her takker tre av dem for reisen. Foto: Trond Stenersen / NRK

– På de store båtene har man lavtbetalende passasjerer, så hvis man innfører dette per snute, så vil dette regulere seg selv.

– Vil ikke dette gjøre at disse stedene kun blir tilgjengelige for dem som har mye penger?

– Jo! Eller rike og rike. De fleste er jo relativt holdne mennesker når de har råd til å dra på cruise.

Hagen vil for øvrig også ha begrensninger på hvor store cruiseskip kan være om de skal gjeste norske fjorder. Også dette forslaget vil først og fremst påvirke andre rederier enn Hagens, ettersom dette satser på såkalt «small ship cruise», som er forklart i faktaboksen.

Omstridt i næringslivet

POSITIV: Direktør Inge Tallerås i Cruise Norway mener en turistskatt kan fungere så lenge pengene går til å finansiere reiselivet på stedet. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Hos Cruise Norway, en interesseorganisasjon for aktører innen cruisenæringen i Norge, er man forsiktig positive til en turistskatt i Norge.

– Det kan være en god idé dersom pengene går til å bygge infrastruktur for gjestene, som for eksempel toaletter eller skilting, sier direktør Inge Tangerås i Cruise Norway.

Han mener turistskatten i så fall må gjelde alle turister, og ikke bare cruiseturistene. Han frykter ikke at en slik avgift vil skremme mange turister fra Norge.

– Brukt på rett måte vil det gi en bedre opplevelse for turistene og sånn sett ikke virke negativt for interessen, sier Tangeraas.

Også Virke Reiseliv er positive til en turistskatt, eller «reisemålsbidrag» som organisasjonen foretrekker å kalle det, dersom pengene går til å finansiere reiselivet på stedet.

NHO reiseliv er på sin side svært skeptiske til en turistskatt – selv om den skulle gå til å finansiere fellesgoder i reiselivet. Også nærmere grasrota i reiselivet er mange svært kritiske til idéen.