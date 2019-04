Turister positive til turistskatt: – Så urørt og fint at det ville vært synd å ødelegge det

I brevet som NRK har fått tilgang til svarer næringsminister Torbjørn Røe Isaken følgende på bransjens bekymringer:

I reiselivsmeldingen fra 2017 er finansiering av fellesgoder beskrevet og diskutert. Utgangspunktet for produksjon og drift av fellesgoder på et reisemål bør være at de som tjener på et gode, også finansierer det. Både bedrifter, kommuner og andre lokale aktører kan tjene på et fellesgode. Samarbeid mellom lokale krefter på et reisemål er helt nødvendig for å lykkes i å få på plass fellesgoder som kan styrke aktiviteten og lønnsomheten i reiselivsnæringen. Den nye strukturen i reiselivsnæringen gir næringen et godt utgangspunkt for å koordinere en felles innsats bedre. Regjeringen vil etter en tid evaluere hvilke effekter den nye strukturen har hatt for å løse utfordringer knyttet til fellesgoder lokalt.

Regjeringen har ingen planer om å innføre en særskilt turistskatt.

Nærings- og fiskeridepartementet, i brev den 20. februar 2019