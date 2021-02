Selv om kongelige besøk planlegges ned til hver minste detalj, er det ikke alltid ting går som planlagt.

Men at selve vertskapet uteblir, er høyst uvanlig.

Det var likevel det som skjedde da kong Harald og dronning Sonja var på statsbesøk til USA i 1995.

Da de steg ut av den sorte bilen foran Det hvite hus, var det ingen der til å ta imot dem.

Kongen og dronningen kikket litt forundret rundt seg. Vertskapet, USAs daværende president Bill Clinton og førstedame Hillary, var ikke å se noe sted.

De kongelige gjestene ble stående og vente alene foran de fremmøtte journalistene, med kameralinsene vendt mot seg. Pinlig, meldte amerikanske medier.

Kongen ønsket presidenten velkommen til Det hvite hus

Kongeparet fortalte selv – med stor latter – om hendelsen i NRK-serien «Rex-faktor – kongeparets reiser for Norge».

Minuttene gikk før den amerikanske presidenten endelig dukket opp. Kongen parerte det med et smil – og en spontan kommentar.

– De kom løpende. Og så glapp det ut av meg når jeg hilste på dem, og jeg sa: «Velkommen til Det hvite hus!» Det var ikke bra, fortalte kong Harald i serien.

Kongeparet brøt ut i latter.

– Det er sånt som glipper ut av meg av og til. Men de tok det veldig pent. Det ble en såkalt lettet stemning etterpå, sa kong Harald og lo.

Dette husker Clinton best

I en eksklusiv videohilsen NRK har fått fra Bill Clinton, erkjenner den tidligere amerikanske presidenten med et smil at kongen husker helt rett.

– Det er riktig som kongen sier, at det var mye som skjedde i Det hvite hus den dagen vi skulle møtes. Og det var litt forvirring i begynnelsen. Men jeg husker hvor elskverdige både kongen og dronningen var. De tok det med godt humør, og det ble et veldig hyggelig besøk, sier Clinton.

GOD TONE: Både kongeparet og Bill Clinton har gode minner fra besøket i Det hvite hus i 1995. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Clinton deler også hva han husker særlig godt fra kongeparets besøk.

– Det var spennende å høre kong Harald fortelle om da han bodde i Det hvite hus som liten gutt under 2. verdenskrig, mens vi vandret rundt i rommene.

Kong Haralds mor, kronprinsesse Märtha, tok med seg barna og flyktet til USA under 2. verdenskrig, etter invitasjon fra den daværende amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt.

Den lille arveprinsen og familien bodde da en periode i Det hvite hus, og var der også på besøk en rekke ganger i løpet av årene i USA.

Takker kongeparet og hyller Norge

Norge og USA har nære historiske bånd. Kongefamiliens forbindelse til USA under krigen, gjorde også at kong Harald og dronning Sonja overnattet i Det hvite hus under statsbesøket.

– Det er det ikke mange som får. Ikke statsoverhoder engang får det, fortalte kong Harald NRK.

I januar var det 30 år siden kong Harald og dronning Sonja ble Norges kongepar.

I løpet av de tre tiårene har de reist verden rundt som «Team Norway» i tjeneste for Norge. De er blitt sendt ut for å berge Norges omdømme, sikre norsk næringsliv nye markeder og kontrakter, styrke viktige politiske relasjoner for landet, og for å selge norske varer og verdier.

I anledning kongeparets 30 år på tronen, sender Bill Clinton en takknemlig hilsen til kongeparet – og til det norske folk.

– Jeg takker Deres Majesteter for at de i 30 år trofast har representert sitt land på beste måte og sender mine varmeste lykkønskninger til dem og til alle i Norge, med ønske om fortsatt god helse, lykke og suksess.

I NORGE: Bill Clinton var som første sittende amerikanske president på besøk i Norge i 1999. Foto: WIN MCNAMEE / REUTERS

Han benytter også anledningen til å hylle Norges rolle i verden. Clinton, som var den første sittende amerikanske presidenten som var på besøk i Norge, har også etter presidentperioden vært i Norge flere ganger.

Norge har bidratt med flere titalls millioner kroner til prosjekter ledet av Clinton-familiens humanitære stiftelse, Clinton Foundation.

– Jeg er dypt inspirert av det mangeårige lederskapet Norge har vist når det gjelder å støtte folk i nød over hele verden, sier Clinton.

Dronning Margrethe: – Harald og Sonja, dere er deres land

Kong Harald og dronning Sonjas aller første statsbesøk som rykende ferskt kongepar, gikk til Danmark i 1991. Der tok kongens tremenning, dronning Margrethe, imot dem. De tre var fra før nære venner.

– Da de kom i 1991, var det noe jeg så veldig frem til, fordi vi kjente hverandre godt. Det var en begivenhet jeg virkelig gledet meg over, sier dronning Margrethe til NRK nå.

Dronning Margrethe, som hadde være Danmarks dronning siden 1972, var til stor støtte for den ferske norske dronningen og ga henne kongelige råd. De to dronningene har også begge stor glede av naturen og har gått på årlige langturer sammen i norske fjell.

Dronning Margrethe påpeker i sin hilsen til kongeparet at de nyter stor respekt også utenfor Norges grenser.

– Harald og Sonja, dere representerer deres land – nei, dere er deres land.

– Det gjør meg glad hver gang jeg ser det. Det er en fornøyelse hver gang vi er sammen, og jeg ser hvor flott dere utfører deres oppgave. Jeg gleder meg over den respekt dere nyter i hele Norge og langt utenfor Norges grenser, sier hun.