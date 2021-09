Det ble Chand Torsvik som endte opp med å bli første artist til å ryke ut av Stjernekamp. Kveldens tema var stadionrock.

– Jeg er så takknemlig for å fått være en av de ti. Noen må ryke først og sånn er det bare, sier Torsvik.

Torsvik fikk dose 2 av koronavaksinen på torsdag, og det kjenner han på kroppen. Han er likevel fornøyd med kveldens opptreden.

– Jeg fikk gjøre det slik jeg hadde tenkt at jeg ville gjøre det. Jeg har hatt en fin opplevelse med både "Levva livet" og i kveld med Stage Dolls.

Det viktigste for Torsvik er at hjemfylket er fornøyd.

– Jeg håper jeg har gjort Trøndelag stolt.

Chand-bandet venter

Torsvik roser artistkollegene og synes det har vært gøy å jobbe med dyktige artister. Nå gleder trønderen seg til å ta fatt på nye planer.

– Nå blir det ut og spille så fort det åpnes opp etterhvert! Jeg har et Chand-band som venter på meg.

På nyåret kommer det en live-plate.

– Jeg skal gi jernet og være klar, sier Torsvik.

Torsvik ser frem til gjenåpning og live-konserter. Han påpeker at hans beste konsert ikke har skjedd enda.

– Det blir neste spilling. Jeg ser bare fremover, ikke så mye bakover.

Dette sa NRKs anmelder Espen Borge om kveldens resultat:

"Nivået i år er så høyt at jeg syns synd på publikum som må stemme ut en deltaker hver lørdag fremover. I dag ble det Chand, og selv om han ikke har hatt en knallåpning på konkurransen, føles det ikke helt riktig likevel. Samtidig er det vanskelig å velge ut én svak deltaker, så at det ble Chand i dag er vel kanskje etter minst-verst-prinsippet."

Stadionrock

Ida Maria og Alex Rosén satt i dommerpanelet i kveld med Stjernekamps faste ekspert Mona B. Riise da artistene skulle prøve seg på sjangeren stadionrock. Ida Maria Børli Sivertsen har rocket store scener over hele Europa og USA siden tidlig 2000-tallet. Hun ble selv nummer tre i Stjernekamp i 2017. I år hadde hun sin programlederdebut i "De neste".

COACH: Ida Maria har vært coach for artistene denne uka. FOTO: Vegard Breie Foto: Vegard / Breie

Denne uken har Ida Maria også vært coach for aristnene. I dommerpanelet har hun fått med seg gjestedommer Alex Rosén under sendingen. Hans rockekarriere startet som vokalist i rockebandet Go-Go Gorilla på 90-tallet. Han deltok også i forrige sesong av Stjernekamp.

Rosén driver blant annet et radioshow på og podcast på Radio Rock, "Alex Rosén Show".

GJESTEDOMMER: Alex Rosén var gjestedommer under kveldens sending. FOTO: Trond Solberg/SCANPIX Foto: Trond Solberg / SCANPIX

Dette mener NRKs anmelder

1. Carina Dahl- Drums of War

Carina Dahl – «Drums of War»

Første artist ut i ilden i kveld var Carina Dahl med "Drums of war" av Diesel Dahl's TinDrum.

Hun har rocken i sitt blod etter hennes musikerpappa Morten "Diesel" Dahl, som spilte trommer under opptreden. Dette sier NRKs anmelder Espen Borge om Dahls opptreden:

"Her kan man vel si at Carinas stemme er mer på hjemmebane, og den klassiske rocke-raspen er på hennes side i kveld, i motsetning til Lady Gaga-coveren i forrige uke. "

Carina Dahl fikk terningkast 4.

2. Fredrik Domaas- With or Without you

Fredrik Domaas – «With or Without You»

Nestemann ut var Bergensartisten Fredrik Domaas, kjent for sine coverlåter. I kveld falt valget på "With or Without you" av U2.

" I denne låta er det noen temmelig krevende partier, og Fredrik Domaas’ stemme tar dem stort sett på strak arm (i den grad en stemme har en arm). Vokalhooket mot slutten av låta er det eneste stedet det skurrer, men det er jo til gjengjeld et av de vanskeligste partiene",

Domaas fikk terningkast 5 av NRKs anmelder.

3. Chand Torsvik- Still in Love

Chand Torsvik – «Still In Love»

Chand Torsvik, som sang seg inn i nordmenns hjerter på kav trøndersk og vant "X-factor" i 2009, gikk for låta "Still in Love" av Stage Dolls. Anmelder Espen Borge hadde følgende å si om fremføringen til Torsvik:

" Puddelrock-kongene i Stage Dolls er ingen enkel oppgave å tolke, men Chand virker ganske hjemmehørende i denne sjangeren. Han trykker ikke maksimalt til, og den dype, hese stemmen hans er ikke helt der den burde være."

Torsvik fikk terningkast 4.

4. Anna-Lisa Kumoji- Whole Lotta Love

Anna-Lisa Kumoji – «Whole Lotta Love»

Sangeren, stemmeskuespilleren og musikalartisten Anna-Lisa Kumoji gikk for Led Zeppelin-låta "Whole Lotta Love". Hennes opptreden gjorde henne til Roséns favorittdeltager.

"Selv om forhåndsfavoritten Anna-Lisa tar scenen med stor selvtillit er vokalprestasjonene overraskende nok ganske ujevne, og blir ofte litt for skrikete til at hun får vist hva hun faktisk er god for."

Kumoji fikk terningkast 4 av NRKs anmelder.

5. Bjørn Tomren- Under the Bridge

Bjørn Tomren – «Under the Bridge»

Bjørn Tomren var en av de som sjarmerte dommerene og seerne forrige uke. Han er kjent for jodling og strupesang, men gikk i kveld for "Under the Bridge" av Red Hot Chili Peppers.

"Har gleda meg hele uka til å skrive dette: Polkabjørn er tilbake. Hahaha. For et navn. Her er en fyr som egentlig kan velge låter helt fritt fra verdens musikkatalog og gjøre det til sin egen. Men her mangler jo det særegne Polkabjørn-preget!"

Tomren fikk terningkast 3 for sin opptreden.

6. Jorun Stiansen- Kickstart my Heart

Jorun Stiansen – «Kickstart My Heart»

Jorun Stiansen, som stakk av med Idol-pokalen i 2005, gledet seg til å fremføre "Kickstart my Heart" av Mötley Crüe. Opptreden endte med et rørt dommerpanel.

"Jorunn trøkker til etter forrige ukes rørende comeback. Hun har god kontroll på låta, og fin forståelse for hva sjangeren skal være i sin mest ekstreme karikatur. Headbanging, leggvarmere og skinnvest - det er jo slik rock blir fremstilt i Donald Duck."

Stiansens opptreden endte med terningkast 4.

7. Heidi Ruud Ellingsen- Life on Mars?

Heidi Ruud Ellingsen – «Life on Mars?»

Sanger, skuespiller og danseren Heidi Ruud Ellingsen landet på låta "Life on Mars?" av David Bowie til kveldens sending.

Anmelder Espen Borge mener følgende om Ellingsens opptreden:

"Det er ikke alle forunt å gjennomføre en vellykket David Bowie-cover, men Heidi Ruud Ellingsen gjør akkurat det her i kveld. Har stålkontroll på selv de høyeste tonene, og formidler den på en veldig kul måte."

Ellingsen fikk terningkast 5.

8. Marius Roth Christensen- Uprising

Marius Roth Christensen – «Uprising»

Marius Roth Christensen, kjent fra rockebandet Seigmen på 90-tallet, har de siste årene konsentrert seg om operakarrieren. I kveld gikk han "Uprising" av Muse.

"Starter dypt her, Marius, og finner kampformen ganske raskt. «Uprising» er jo en låt som har en ganske opera-aktig oppbygning, og refrenget er vel som skapt for Marius’ stemme. Dette var virkelig en kul versjon, og den kraftige og dype stemmen hans er som smør på brødskiva."

Christensen mottok terningkast 5 for sin Muse-opptreden.

9. Kevin Mbugua- When My Train Pulls In

Kevin Mbugua – «When My Train Pulls In»

Mbugua er skuespiller, danser og låtskriver. Han begynte sin karriere som Hip Hop-danser, og har vært koreograf for Nico og Vinz. Mbugua gikk for "When my train pulls in" av Gary Clark Junior.

"Om denne låta kvalifiserer som stadionrock kan jo diskuteres, men Kevin får vist frem stemmen sin på en mye bedre måte enn han fikk i forrige uke. Her viser det seg at han har en ganske kul rockevokal som tåler høye toner, og som kunne gitt Robert Plant kamp om plassen i Led Zeppelin", skriver Borge.

Mbuguas opptreden endte med terningkast 5.

10. Alexandra Rotan-The Final Countdown

Alexandra Rotan – «The Final Countdown»

Siste artist på scenen i kveld var Alexandra Rotan. Rotan er en del av gruppen KEiiNO med Tom Hugo og Fred Buljo. Sammen med dem representerte hun Norge i Eurovision Song Contest i Tel Aviv i 2019 med "Spirit in the sky".

I kveld var the Europe`s "The Final Countdown" Rotan gikk for.

"Vokalteknisk er hun tilnærmet feilfri, og selv om sjangeren ikke kler henne spesielt godt er hun på ingen måte bortkommen. Hun benytter anledningen til å dra på litt freestyle-vokal her og der, og løfter med det en låt absolutt alle kan fra start til slutt. For en vokalist!"

Rotan kan feire terningkast 6 fra NRKs anmelder.