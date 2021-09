Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Og det skal skje etter at våre 10 artister har prøvd seg gjennom en av de mest populære sjangrene konseptet har å by på: Stadionrocken.

Det er vel ingen av disse artistene som egentlig er på hjemmebane i dag, men Chand Torsvik er jo vant med rock, og Alexandra Rotan har sunget for et stadionlignende publikum under Eurovision.

Marius Roth Christensen dro vel et høvelig antall tilskuere under glansdagene med Seigmen også, og han viste i premieresendingen at han besitter en mektig stemme med enorm kraft, så jeg holder en knapp på ham som forhåndsfavoritt for denne strålende etappen i Stjernekamp-sirkuset.

Sist uke ble vi kjent med deltakerne i sesongpremieren . Da fikk de velge en låt fra en selvvalgt sjanger. Men denne gangen er det alvor når én deltaker altså skal forlate konkurransen.

1. Carina Dahl: «Drums of War»

Artist/gruppe: TinDrum (1988)

Av: Dag Ingebrigtsen, Torstein Flakne

Det er duket for en rørende åpning på kveldens Stjernekamp: Carina Dahl har med seg fatter'n Diesel Dahl på trommer, og fremfører en låt av bandet hans TinDrum.

Her kan man vel si at Carinas stemme er mer på hjemmebane, og den klassiske rocke-raspen er på hennes side i kveld, i motsetning til Lady Gaga-coveren i forrige uke. Likevel mangler hun litt av trykket og kraften som trengs for å bære låta, så selv om det absolutt er fint å se far og datter sammen på scenen er det fortsatt noe som mangler.

Men for all del – fatter'n er nok stolt av dette!

2. Fredrik Domaas: «With or Without You»

Artist/gruppe: U2 (1987)

Av; Bono, Adam Clayton, The Edge, Brian Eno, Larry Mullen Jr.,

Yes, forrige uke var det Coldplay, og denne uken er det U2. Irriterende band og Stjernekamp går tydeligvis hånd i hånd. Man kan si mye om Bono, men en dyktig vokalist er han utvilsomt.

I denne låta er det noen temmelig krevende partier, og Fredrik Domaas’ stemme tar dem stort sett på strak arm (i den grad en stemme har en arm). Vokalhooket mot slutten av låta er det eneste stedet det skurrer, men det er jo til gjengjeld et av de vanskeligste partiene.

Han klarer faktisk å låte ganske likt som originalen her, så om du skulle ryke ut i kveld kan du satse på en karriere som U2-coverbandvokalist, Fredrik. Bra jobba!

3. Chand Torsvik: «Still In Love»

Artist/gruppe: Stage Dolls (1988)

Av: Torstein Flakne, Bobby Icon

Chand skal bevise at han kan synge noe som ikke er fra Namsos, og tar turen 20 mil sørover til Melhus. Puddelrock-kongene i Stage Dolls er ingen enkel oppgave å tolke, men Chand virker ganske hjemmehørende i denne sjangeren. Han trykker ikke maksimalt til, og den dype, hese stemmen hans er ikke helt der den burde være. Likevel hadde vel ingen snudd i døra om de så dette på lokalet en lørdagskveld. Fint gjennomført, Chand!

4. Anna-Lisa Kumoji: «Whole Lotta Love»

Artist/gruppe: Led Zeppelin (1969)

Av: John Bonham, Willie Dixon, John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant

Anna-Lisa har gjort et smart låtvalg til stemmen sin, en av de mest soulbaserte rockebandene gjennom tidene: Led Zeppelin. Likevel er det noe som skurrer innledningsvis.

Selv om forhåndsfavoritten Anna-Lisa tar scenen med stor selvtillit er vokalprestasjonene overraskende nok ganske ujevne, og blir ofte litt for skrikete til at hun får vist hva hun faktisk er god for.

Men vi vet jo at Kumoji er en av de aller sterkeste vokalistene i konkurransen, så vi får se gjennom fingrene på denne. Jeg er fortsatt Anna-Lisa-fan!

5. Bjørn Tomren: «Under the Bridge»

Artist/gruppe: Red Hot Chili Peppers (1991)

Av: Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, Chad Smith

Har gleda meg hele uka til å skrive dette: Polkabjørn er tilbake. Hahaha. For et navn. Her er en fyr som egentlig kan velge låter helt fritt fra verdens musikkatalog og gjøre det til sin egen. Men her mangler jo det særegne Polkabjørn-preget!

Dette er egentlig bare en inneslutta og nedpå versjon av RHCP-klassikeren. Polkabjørn viser her hvorfor han ikke er en ordinær vokalist, men jodler, punker, polkagutt og spilloppmaker i tillegg. Her trengs det noe mer, Bjørn, du må vise frem den fantastiske karakteren Polkabjørn i hvert program!

6. Jorun Stiansen: «Kickstart My Heart»

Artist/gruppe: Mötley Crüe (1989)

Av: Nikki Sixx

Jorunn trøkker til etter forrige ukes rørende comeback. Hun har god kontroll på låta, og fin forståelse for hva sjangeren skal være i sin mest ekstreme karikatur. Headbanging, leggvarmere og skinnvest – det er jo slik rock blir fremstilt i Donald Duck.

Syns kanskje ikke låta viser frem stemmen hennes på den aller beste måten, men absolutt en godkjent gjennomføring fra godeste Stiansen her. Godt å se at gleden over å være tilbake på scenen ikke har avtatt.

7. Heidi Ruud Ellingsen: «Life on Mars?»

Artist: David Bowie (1973)

Av: David Bowie

Det er ikke alle forunt å gjennomføre en vellykket David Bowie-cover, men Heidi Ruud Ellingsen gjør akkurat det her i kveld. Har stålkontroll på selv de høyeste tonene, og formidler den på en veldig kul måte.

Heidi tør også å ta det ned når det trengs, men drar kanskje litt for mye på musikal-erfaringen i dramatikken her. Likevel låter det veldig bra, og det er jo tross alt det denne konkurransen handler om. Nydelig!

8. Marius Roth Christensen: «Uprising»

Artist/gruppe: Muse (2009)

Av: Matt Bellamy

9. Kevin Mbugua: «When My Train Pulls In»

Artist: Gary Clark Jr. (2001)

Av Gary Clark, Gil Scott-Heron, Brian Jackson, Don Robey

10. Alexandra Rotan: «The Final Countdown»

Artist/gruppe: Europe (1986)

Av: Joey Tempest

