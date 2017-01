Cappelens forsvarer om Jensen-saken: – Blir mett av å spise mikrofoner i hver pause

Hør den nye episoden av NRKs krimpodcast Purk eller skurk her:

I Sal 250 i Oslo tingrett kryr det av journalister og fotografer som dekker rettssaken mot Eirik Jensen.

Det sendes direkte hver eneste pause. På tilhørerbenken sitter det forfattere og filmskapere.

Den enorme offentlige interessen for rettssaken går ikke umerket for de involverte.

Tiltalte Gjermund Cappelen sier til NRK at han syns rettssaken minner om et realityshow.

Eirik Jensen overser alle fotografene til stede under rettssaken. Foto: Martin Giæver / NRK

Oslo tingrett har bestemt seg at Eirik Jensens forklaring på mandag skal gå for lukkede dører. Avgjørelsen er blant annet begrunnet med sikkerheten til de to tiltalte, og andre personer som kan bli trukket inn i saken som ikke er kjent.

Men det er ikke alle som er enige i rettens avgjørelse. Jensen ønsker selv å fortelle alt for åpne dører, og både pressen og forsvarere mener offentligheten fortjener innsyn i rettssaken mot den pensjonerte politimannen.

– Folk må få danne sitt eget bilde av saken

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe mener det er viktig at pressen er til stede i en sak med så stor offentlig interesse, selv om det noen ganger kan bli litt mye.

– Man blir ganske mett av å spise mikrofoner hver pause, sier de Vibe.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden er uenig i avgjørelsen om lukkede dører og mener pressen burde få tilgang.

John Christian Elden svarer på spørsmål fra pressen. Foto: Martin Giæver / NRK

– Det må være åpne dører så langt det er praktisk mulig. Nettopp fordi rettssaken har en så stor offentlig interesse. Folk må få danne sin egen oppfatning og ikke la alt være filtret gjennom andre, sier Elden.

Men også Elden anerkjenner at mediedekningen kan være litt voldsom i sal 250.

– Det er veldig mye folk her, sier Elden.

- Viktig at Jensens forklaring blir offentlig kjent

Dette mener pressen

Journalist Inge D. Hanssen er pressens talsmann under rettssaken. Han holdt et innlegg for å holde dørene åpne, men fikk ikke medhold. Han mener det er viktig at pressen har tilgang i en sak som kan påvirke folks tillit til politiet.

Aftenpostens Inge D. Hanssen på presserommet i Oslo tingrett Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Det er en sak med stor offentlig interesse og det er en sak som ikke bare gjelder de to på tiltalebenken. Det handler om tilliten til politiet, og er det noe de er avhengige av er det borgernes tillit.

Han får støtte fra Tv2 reporter, Kadafi Zaman som mener det er avgjørende at pressen får vite hva som blir sagt i en så alvorlig sak.

Kadafi Zaman dekker rettssaken mot Eirik Jensen for Tv2. Foto: Olav Døvik / NRK

– Dette har vært en sak nå i tre år med masse spekulasjoner og rykter, så det som faktisk blir sagt i retten er helt avgjørende, sier Zaman som også mener at folk må få dannet sitt eget bilde av Jensens forklaring.

Den fjerde statsmakt

– Mange kan omtale dette som et sirkus, men vi gjør det av seriøse årsaker.

VGs utsendte reportere, Mads Andersen og Vilde Kalsaas Worren, mener at saken er en skandale uansett utfall. Med så mange påstander og rykter rundt både Cappelen og Jensen mener de at det er viktig at pressen er til stede som et kontrollorgan.

