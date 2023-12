Cannabis-dømt kvinne tapte i Høyesterett

Kvinnen i 40-årene sa i retten at hun bruker medisinsk cannabis. Hun skal ha tatt dette mer enn åtte timer før hun kjørte. Kvinnen hevdet hun var klinisk edru bak rattet.

Etter å ha blitt dømt både i tingretten og lagmannsretten, fikk hun saken prøvd i Høyesterett. Det førte ikke fram.

Den forskrifts-fastsatte grensen for THC i blodet er gyldig, konkluderer Høyesterett.

KRITISK: Advokat Frode Sulland representerte den cannabis-dømte kvinnen i Høyesterett. Foto: Julia Thommessen / NRK

– Høyesterett konstaterer at jevnlige brukere av cannabis kan bli dømt for påvirket kjøring uten at de har vært påvirket. Det er et resultat mange vil ha vanskeligheter med å godta, sier advokat Frode Sulland til NRK.

– En rettsskandale som får fortsette

– Dette er en rettsskandale som nå får lov til å fortsette. Dette er saker som har fått tragiske utfall for svært mange av de som rammes, sier André Nilsen.

Han er styreleder i Normal Norge. De er organisasjon for brukere av cannabis.

– Nå er det opp til politikerne å komme på banen og ta et oppgjør med denne systematiske diskrimineringen av personer som bruker cannabis, sier Nilsen.

Styreleder i Normal Norge André Nilsen. Foto: Kine F. Jakobsen

Sammenlignet med promillegrense

Kvinnen møtte i Høyesterett i november. Hun var tiltalt for å ha kjørt med THC, som er et rusgivende virkestoff i cannabisprodukter, i blodet.

Da mengden THC hun hadde i blodet ble omregnet slik grensene er satt i loven, fant man at hun hadde promille på over 0,2.

I Høyesterett anførte hun og advokaten at grensen er så lav at man kan bli dømt uten å ha vært påvirket av rusmidler.

Både forskere, aktivister, og mennesker som selv opplever seg dømt uten å ha vært påvirket, møtte opp i den ærverdige rettssalen i november.

Slik er dagens straffenivå: Ekspander/minimer faktaboks 0,004 mikromol THC per liter blod (skal tilsvare 0,2 promille):

Bot 0,010 mikromol THC per liter blod (skal tilsvare mellom 0,5 og 1,2 promille): Bot, betinget fengsel, fratatt førerrett i minst ett år. 0,030 mikromol THC per liter blod (skal tilsvare over 1,2 promille): Ubetinget fengsel, bot, fratatt førerrett i minst ett år. Kilde: Forskrift om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

Mener grensen er opp til lovgiver

Høyesterett sier de ikke kan ta stilling til om grensen er for lav. De mener det er opp til Stortinget eller regjeringen å fastsette grensen.

«Høyesterett la til grunn at lovens ordlyd ikke gir begrensninger for hvor grensa kan settes. Ut fra forarbeidene var det et hensyn å unngå å ramme små restkonsentrasjoner som ikke lenger gir påvirkning, men det primære siktemålet var å ramme alle tilfeller som kan gi påvirkning. Den grensa som er satt, ligger derfor innenfor de retningslinjene som forarbeidene gir uttrykk for.»

De skriver at grensen beror på et faglig og politisk skjønn som domstolene ikke kan overprøve.

«Om grensa skal settes høyere, slik at den ikke eller i mindre grad rammer restkonsentrasjoner som ikke har påvirket kjøreevnen, men slik at den samtidig rammer færre som kan ha vært påvirket, er opp til forskriftsgiver eller lovgiver å vurdere,» skriver Høyesterett.