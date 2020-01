Butikkeier siktet for våpensalg: Fikk lov av politiet, ifølge forsvarer

For halvannet år siden varslet Kripos om de farlige våpnene i et brev til Politidirektoratet. Kripos ba direktoratet følge dette opp mot politidistriktene, viser dokumenter NRK har fått.

Nå kan det ifølge politiet være hundrevis av knallvåpen, som enkelt kan bygges om til livsfarlige våpen, blant folk. Våpen som i stadig større grad benyttes av kriminelle.

– Det er selvsagt sterkt bekymringsfullt. Derfor er det viktig at politidistriktene vet at de skal beslaglegge når de kommer overfor slike våpen. Vi har formidlet til politidistriktene hvordan loven er, men jeg ser at vi kan være enda tydeligere, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet (POD).

POLITILEDER: Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet. Foto: Ilja C. Hendel / Politiet

Aksjonerer mot butikker

Oslo-politiet har gått til flere aksjoner i hovedstaden og andre steder i landet. Både mot butikker og enkeltpersoner. I butikken som selger flest knallvåpen i Norge, er det hylle på hylle med ulike modeller.

Butikkeieren ante ikke at det var så enkelt å bygge om disse våpnene, sier mannens advokat.

ADVOKAT Inger Marie Sunde snakker for butikken som fikk politiet på besøk. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Selskapet har ikke gjort noe galt. De har holdt på i 15 år og er opptatt av at alt er på stell og korrekt. De har sin bevilling fra lokalt våpenkontor, og for dem kom ransakingen som et totalt sjokk, sier advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal.

– Det er selvfølgelig uheldig at politiet ga uttrykk for at dette var greit, sier politiadvokat Philip Mathew Green i Oslo politidistrikt.

Nå har butikken sluttet å selge slike våpen.

– De er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen, og det innebærer salg, oppbevaring og import av skytevåpen som de ikke har tillatelse til, sier Green.

POLITIADVOKAT: Philip Mathew Green i Oslo politidistrikt. Foto: NRK

– Burde butikkene visst at knallvåpnene er så enkle å bygge om?

– Man har et særskilt krav til å være aktsom, det vil si være bevisst for hva man selger i butikkene sine, og det bør gjøres undersøkelser når en selger våpen eller våpenimitasjoner. Nå vet jeg ikke hva disse bedriftene har gjort, sier Green.

Vært i salg i mange år

Det har de siste årene kommet flere og flere slike våpen som egentlig bare skal lage lyd, men som mange kjøper for å bygge om til skarpe våpen.

Oslo-politiet har sett konkrete kjøp av slike våpen i snart ti år. Kripos så de første typene allerede i 1987, men det er først de siste årene at det har kommet i flere ulike modeller, solgt i flere butikker.

Så farlig kan ombygde knallvåpen være Du trenger javascript for å se video.

Politiet er bekymret for en stadig økende andel knallvåpen som blir beslaglagt etter kriminelle handlinger som drapsforsøk, ran og skyting på åpen gate.

– Det betyr jo at det er et marked der ute for knallvåpen som er bygd om. Vi ønsker ikke at det skal komme et skyggemarked på våpen. Vi har et strengt regluert våpensalg, og dermed ønsker vi ikke at det skal oppstå denne typen skyggemarked, sier Kvigne.

Hun sier at det vil komme en ny og tydeligere våpenlov i løpet av neste år som skal stoppe det frie salget av knallvåpen som kan bygges om.

– Det er slik i dag at våpen som ikke kan brukes som skarpe våpen i utgangspunktet ikke krever registreringsplikt. Men våpen som lett kan bygges om til skarpe våpen vil omfattes av våpenloven og kreve registreringsplikt, sier Kvigne.

BESLAG: Hos én person i Oslo fant politiet 44 knallvåpen, de fleste ombygde til skarpe våpen. Foto: POLITIET

Det betyr at den som kjøper våpen må være godkjent til å ha våpen. Basert på skyteepisoder, beslag og aksjoner mot butikker og enkeltpersoner mener politiet at det fortsatt er flere hundre våpen ute blant folk.

Politiet ber også folk sjekke om de innehar ulovlige våpen.

– De som har kjøpt denne typen våpen bør undersøke om de er registreringspliktig eller ikke, og så vil jeg understreke at om en har kjøpt så betyr ikke det at en har et ulovlig våpen, men en kan har et våpen som er registreringspliktig, sier Kvigne.

Politiet frykter imidlertid at ungdoms­gjenger ser potensialet i disse våpenene og får tilgang til dem.