Flere skyteepisoder med ombygde våpen på åpen gate

– Disse er like farlige som hvilken som helst våpen eller flerskuddsvåpen, sier Kjell Erik Mortensen, seksjonssjef for etterretning i Kripos.

En kollega holder inne avtrekkeren på en av pistolene. På ett sekund går opptil 34 skudd av.

PRØVESKYTER: Øyvind Sandberg i Kripos tester kapasiteten til flere knallvåpen på skytebanen deres. Foto: Cicilie Andersen / NRK

– Jeg ble sjokkert over den voldsomme kraften første gang jeg prøvde våpenet, sier politioverbetjentene Øyvind Sandberg ved krimteknisk avsnitt på Kripos.

Vi er på skytebanen til Kripos hvor politiet selv har bygget om knallvåpen for å teste dem.

De siste årene har politiet sett flere og flere saker der ombygde knallvåpen er brukt. Våpen som egentlig bare skal lage lyd, men som mange kjøper for enkelt å bygge om til skarpe våpen.

ADVARER: Kjell Erik Mortensen, seksjonssjef for etterretning i Kripos. Foto: Cicilie Andersen / NRK

I Sverige er hvert tredje våpen som beslaglegges et knallvåpen, ifølge politiet. Flere av våpnene som blir beslaglagt i utlandet er kjøpt i Norge.

Hittil er slike våpen koblet til flere skuddvekslinger i Norge. Våpnene er attraktive fordi de er billige, enkle å kjøpe og ikke krever registrering. De kan derfor være vanskelige å knytte til skytteren.

SO: Anders Rasch-Olsen, sjef for Spesielle Operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Flere skyteepisoder

– Det skyter prosjektiler med tilnærmet samme utgangshastighet som et ordentlig våpen, og kan gjøre akkurat samme skade som et vanlig skytevåpen, sier Anders Rasch-Olsen, leder for Spesielle Operasjoner i Oslo politidistrikt.

Videoen viser nå: undefined Skyting på åpen gate august 2018 I august 2018 ble en småbarnsmor beskutt da hun satt i bilen med barna sine. Hun havnet i skuddlinjen mellom to kriminelle grupperinger på Ensjø i Oslo. Skuddet traff døra på førersiden av bilen, men ingen ble skadet. Videoen viser nå: undefined Kula fra knallvåpenet stoppet i døra. Videoen viser nå: undefined Prosjektilet falt ut av førerdøra da politiet løsnet på innertrekket på døra.

Skytingen på Ensjø ble henlagt på bevisets stilling, men flere av de tiltalte ble i desember i fjor dømt for en annen skyteepisode på Sagene, bekrefter politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth i Oslo politidistrikt overfor NRK.

Politiet har gjennom analyser funnet ut at det var et knallvåpen som avfyrte kulene.

Videoen viser nå: undefined Drapsforsøk januar 2019 19. januar i fjor ble en mann skutt i beinet utenfor et konsertlokale på Bryn i Oslo. Nærmere 1000 personer var til stede under konserten da skytingen skjedde på utsiden av lokalet. Videoen viser nå: undefined Våpenet som ble benyttet under skytingen var et ombygd knallvåpen, og gjerningsmannen ble siktet for drapsforsøk.

– Det var fullt kaos, uttalte et øyevitne til skytingen til NRK.

Den da 21 år gamle gjerningsmannen og offeret knyttes til gjengmiljøet i Oslo, og politiets teori var at skytingen var et internt oppgjør innad i miljøet.

Videoen viser nå: undefined Gullsmedran juli 2019 29. juli i fjor ble Thune gullsmed ranet av to menn på skuter. Videoen viser nå: undefined Mennene kjørte avgårde med klokker til flere millioner, men ble senere pågrepet. Videoen viser nå: undefined En person ble vitne til at to menn inne på gullsmeden slo mot glassmontrene med brekkjern. Deretter kom de ut, og en av dem hadde dette våpenet i hånda.

– Da skyter de opp i lufta, fem seks meter unna meg. Jeg følte meg ikke spesielt truet, men trakk hendene i været og trakk meg og unna, sier vitnet som ønsker å være anonymt.

Ungdomsmiljøer

Anders Rasch-Olsen, leder av Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, sier politiet har sett en økning i bruken av ombygde knallvåpen blant de kriminelle miljøene i Oslo.

SKYTEBANE: Politioverbetjentene Øyvind Strand (til venstre) og Øyvind Sandberg ved krimteknisk avsnitt på Kripos testet knallvåpen. Foto: Cicilie Andersen / NRK

– Det vi har erfart er at knallvåpen i senere år i stor grad har blitt konvertert, altså at de har blitt ombygd til funksjonelle våpen og omsatt i kriminelle miljøer i Oslo, sier han til NRK.

Politiet er spesielt bekymret for at dette er våpen som ungdomsgjenger uten de store ressursene klare å skaffe seg.

– Vi er redd for at miljøer som ikke har de store kriminelle ressursene bak seg likevel kan få tilgang til farlige våpen. Vi er spesielt bekymret for er ungdomsgjenger som får tilgang til slike våpen.