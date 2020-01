Våpenaksjon i Oslo sentrum: Politiet fant flere titalls ombygde våpen

De uregistrerte våpnene avdekkes stadig i Oslos underverden og har blitt brukt i flere alvorlige straffesaker.

– Det vi har erfart er at knallvåpen i senere år i stor grad har blitt konvertert, altså at de har blitt ombygd til funksjonelle våpen og omsatt i kriminelle miljøer i Oslo, sier Anders Rasch-Olsen, sjef for Spesielle Operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt til NRK.

Etter at stadig flere ombygde knallvåpen ble beslaglagt i forbindelse med alvorlige kriminalsaker i hovedstaden, innledet Oslo-politiet «Operasjon Hellebard».

SPESIELLE OPERASJONER: Ombygde våpen har dukket opp i flere alvorlige straffesaker de siste årene. Det er skremmende, sier Anders Rasch-Olsen, sjef for Spesielle Operasjoner i Oslo politidistrikt. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Politiaksjon

Et av målene i «Operasjon Hellebard» er å forebygge salg av våpen til kriminelle miljøer.

NRK var med Spesielle Operasjoner i Oslo politidistrikt da de en januarkveld i år slo til mot en leilighet i hovedstaden. Eieren av leiligheten hadde ifølge politiet kjøpt flere titalls knallvåpen fra en forretning i et annet politidistrikt.

Våpnene politiet jakter på er rimelige, tilgjengelige og ofte laget som identiske kopier av «vanlige» pistoler. Fordi våpnene ikke er registrerte kan de kan derfor være vanskelige å knytte til en skytter.

PÅ JAKT ETTER VÅPEN: Sivilt kledde politifolk fra Spesielle Operasjoner tar med seg tre fulle esker med skytevåpen fra leiligheten i Oslo. Politiet gjorde også beslag på en annen adresse tilhørende den samme mannen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Egentlig brukes knallvåpen som blant annet startpistoler og til opptrening av jakthunder, men med noen enkle tilpassinger kan våpenet avfyre skarpe skudd.

Da de sivilt kledde spanerne slo til mot leiligheten i Oslo fant de et stort antall våpen. Politiet etterforsker om mannen kan ha kjøpt knallvåpnene og bygget dem om for videresalg.

– Han har kjøpt mange slike våpen, og tallet var så høyt at vi mente at vi måtte ransake hos han for å få oversikt om hva som var gjort med disse våpnene videre, sier Rasch-Olsen.

TITALLS: Dette er noen av våpnene politiet fant hjemme hos mannen i Oslo. Våpnene har blitt kjøpt over disk hos en forhandler, men aldri blitt registrert. Ifølge politiet var de fleste knallpistolene ombygd til skarpe våpen. Foto: Politiet

Inne i leiligheten fant politiet 44 knallvåpen. På en annen adresse mannen disponerte fant de ytterligere 24.

Ifølge politiet var de fleste våpnene bygget om. Totalt ble det konfiskert 74 våpen, siden det også ble funnet rifler og hagler.

– Saken er fortsatt under etterforskning og våpnene er sendt til Kripos for nærmere undersøkelse, sier politiadvokat Philip Mathew Green ved seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet til NRK.

FORSVARER: Advokat Ida Andenæs. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Mannen erkjenner oppbevaring av våpen, men har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs i Advokatfirmaet Elden DA.

Ser en økning

Oslo-politiet har aksjonert mot flere personer. I en rapport fra juli i fjor som NRK har fått tilgang til, advarer Kripos om at de også har sett en økning i antall ombygde våpen.

«Ombygde knallvåpen er en type våpen som vi nå mottar stadig flere av», heter det i rapporten.

SKARPT: Ombygde våpen som skyter skarp ammunisjon har blitt brukt i flere kriminelle hendelser i Oslo. Våpnene er billige og lette å skaffe til veie. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Våpnene Kripos hadde inne til prøveskyting viser at prosjektilene fra de ombygde knallvåpnene er så kraftige at de vil «kunne forårsake dødelig skade».

Knallpistolene er opprinnelig lagd kun for å lage smell og har blitt omsatt over disk, men i motsetning til vanlige våpen har disse ikke blitt registrert i våpenregisteret.

– Det er skremmende. Det er i strid med våpenloven slik vi ser det. Det er noe vi ønsker å sette fokus på sånn at vi får en praksis som følger loven, sier Rasch-Olsen til NRK.

Politiet vet derfor ikke hvor mange våpen som er i omløp, hvem som eier de eller hvor de befinner seg.

KASSEVIS: Politiet aksjonerte mot to adresser registrert på den samme mannen. Totalt fant de 74 våpen. Av disse var 68 knallvåpen og de fleste var ombygd. Foto: CICILIE S. ANDERSEN / NRK

Skyting på åpen gate

De siste årene har Oslo-politiet avdekket at ombygde knallvåpen med skarpe skudd har blitt brukt i flere alvorlige straffesaker.

En av hendelsene hvor det ble brukt et ombygd knallvåpen, var under en skyteepisode i august 2018. En tilfeldig forbipasserende bil ble beskutt under et oppgjør mellom to grupperinger på Ensjø i Oslo.

Inne i bilen satt det en mor og hennes to barn. Skuddet traff døren på førersiden av bilen, men ingen ble skadet.

BESKUTT: Ombygde knallvåpen ble brukt under skytingen på Ensjø. En tilfeldig forbipasserende bil ble beskutt. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Det er skremmende og noe vi ikke kan akseptere, sier Rasch-Olsen til NRK.

Ombygde våpen har også blitt brukt under væpnede ran og i drapsforsøk, opplyser politiet.

Rasch-Olsen mener at norsk politi ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om fenomenet tidligere.

– I Oslo-politiet har vi hatt oppmerksomhet på problemet over noe tid, og jobber nå for å øke oppmerksomheten om utfordringen, sier han til NRK.

STORT ANTALL: Disse våpnene stammer fra en politiaksjon i januar i år. Politiet aksjonerte mot mannen etter å ha gjennomsøkt kundelistene til en forretning som selger knallvåpen. Foto: POLITIET

