Bufdir bekymret for sårbare barn – kritisk til rødt nivå på alle skoler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetrykket i landet er nå så høyt at regjeringen søndag anbefalte rødt nivå hos alle landets ungdoms- og videregående skoler. Tiltaket skal vare fram til 18. januar.

Det betyr mindre grupper, større avstand mellom elevene og halvparten av tiden på hjemmeskole.

Rådet møter motstand fra flere hold. Blant annet hos kunnskapsministerens eget embetsverk i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bekymret

Der er Mari Trommald direktør og leder koordineringsgruppen for sårbare barn og unge. Hun mener tiltaket er uforholdsmessig.

Hun sier fagmiljøene har rådet mot generelle forebyggende smitteverntiltak når det gjelder barn og unge.

– Vi vet at de barna som strever aller mest nå, og står i en reell risiko for å falle utenfor skole og arbeidsliv, det er dem disse tiltakene går utover nå.

Mari Trommald er direktør i Bufdir og leder koordineringsgruppen for sårbare barn og unge. Foto: Tine Poppe

Trommald mener rødt nivå kun er nødvendig på skoler der smittespredningen blant barn og unge er stor.

Det er særlig to grupper barn Bufdir er bekymret for: Dem som blir utsatt for mishandling hjemme, og sårbare barn fra lavinntektsfamilier, med skolevansker eller funksjonshemninger.

Total kan det dreie seg om så mye som 200.000 barn i Norge, ifølge Trommald.

Får støtte fra Frp

Det er helt feil å ha rødt nivå på alle skoler, mener også Sylvi Listhaug i Frp.

– Kommunene har håndtert dette godt. Vi har sett at mange kommuner har satt rødt nivå når det er nødvendig.

De som betaler prisen nå er de mest sårbare barna, mener Listhaug. De som opplever skolen som et fristed.

Sylvi Listhaug, Frp Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Men gult nivå er ikke nødvendigvis noe bedre, kontrer kunnskapsminister Guri Melby (V) i Politisk kvarter. Da er nemlig faren for karantene større:

– Jeg har hatt unger hjemme i karantene flere ganger i høst. Og da får de ikke vært på skolen i det hele tatt. Når det er rødt nivå skal alle være på skolen jevnlig.

Forsvarer rødt nivå

Rådet fra Helsedirektoratet var å gå over til hjemmeundervisning for både ungdoms- og videregående skoler.

Regjeringen har dermed lagt seg på en litt midlere linje enn dette, men litt strammere enn FHI, som ville ha rødt nivå bare for videregående.

Fram til 18. januar er det rødt nivå på alle landets ungdoms- og videregående skoler. Foto: Carina Johansen / NTB

Melby begrunner det med at vi nå ser det høyeste smittetallet siden pandemien startet, og på steder som nesten ikke har hatt smitte før.

– Det mener vi taler for at det nå er behov for nasjonale tiltak. Det er viktig for å sikre at vi fortsatt klarer å holde skolene åpne. Det er særlig for de sårbare barna at vi er nødt til å unngå at skolene må stenges helt ned.

Etterlyser grundigere diskusjon

Men regjeringen møter motstand på begge sider av opposisjonen, også hos SV.

– Å stenge skole og fritidsaktiviteter for barn og unge må være absolutt siste utvei. Vi blir svært bekymret når det oppstår uklarhet om dette egentlig er anbefalt og nødvendig i hele landet, sier skolepolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås.

SV-politikeren frykter i likhet med Frp at fraværet og frafallet fra skolen skal øke.

Fagerås kritiserer at Stortinget ikke er invitert til å ta del i vurderingene om tiltakene for skolene. Hun etterlyser en grundigere diskusjon og mer åpenhet om temaet.