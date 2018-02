Budsjettsprekken på Stortinget: Kaller frimurer-kobling for spekulativ

Dagens Næringsliv skrev i går at Stortinget tok hensyn til frimurerlosjen og at handelsstanden fikk gehør for en ny tunnelløsning. Dette skal ha økt prisen på Stortingets byggeprosjekt med flere hundre millioner.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er selv frimurer og har oppnådd gradsnavnet «Høyt lysende Salomos betrodde broder», ifølge DN.

Thommessen avviser at hans medlemskap har påvirket prosessen.

– Jeg har ikke vært i direkte kontakt med noen, det være seg gårdeiere, organisasjoner eller noen andre, sier Thommessen til NRK.

Mandag klokken 15.30 samles presidentskapet og Stortingets administrasjon til et eget møte om kostnadsoverskridelsene.

– Visste ingenting om interessekonflikt

DN skriver at Frimurerlosjen har hatt flere møter med Stortinget om byggeprosjektet. I tillegg har frimurerlosjen deltatt i handelsstandsforeningen Foreningen Festningskvartalene.

«Etter et forslag fra denne foreningen bestemte Olemic Thommessen og presidentskapet å flytte innkjøringen til Stortingets nybygg 260 meter bort fra Wessels plass, der frimurerlosjen og Stortinget holder til,» skriver DN.

Denne nye tunnelen økte prisen på Stortingets byggeprosjekt med minst 300 millioner kroner, ifølge avisen.

– Du visste vel at din forening frimurerlosjen var medlem i Foreningen Festningskvartalene?

– Nei, det har jeg ikke kjent til. Jeg har heller ikke kjent til at det har vært kontakt mellom frimurerlosjen og prosjektet hos oss, så det er nytt for meg etter presseoppslagene, sier Thommessen til NRK.

Stortingets byggeprosjekt Ekspandér faktaboks * Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident OlemicThommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

Han avviser også at tunnelen ble så mye dyrere som DN skriver.

– Burde ikke du informert om ditt medlemskap i frimurerlosjen?

– Det var ingenting i saken som gjorde at jeg kunne vite at det var noen interessekonflikt. Jeg ante ikke at frimurerlosjen var med i denne organisasjonen eller hvilke aktører som var involvert i den korrespondansen med prosjektet, svarer stortingspresidenten.

– Slag under beltestedet

Thommessen sier følgende om grunnen til at innkjøringen til stortingsgarasjen ble endret:

– Det gjaldt praktiske løsninger. Det var problemer knyttet til Oslo kommune som hadde planlagt bussholdeplasser og trikkelinje, og det var private interesser til gårder i området med stor motstand, sier han.

KRITISK: Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener tilliten til Olemic Thommessen er ytterligere svekket etter DNs sak. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener tilliten til Olemic Thommessen er ytterligere svekket etter DNs sak. Han uttaler til DN at det «ser ut som at noen har svært gode kontakter i Stortingets presidentskap».

Han har tidligere sagt at partiet vil vurdere å fremme mistillitsforslag mot stortingspresidenten «dersom han ikke gir finanskomiteen tilfredsstillende svar».

– Dette er enda et eksempel på Thommessens rolleblanding og manglende rolleforståelse. Han er altså selv medlem av denne frimurerlosjen, som er den losjen som har bedt om å få en ekstra lang tunnel inn til Stortinget som har fordyret prosjektet med flere hundre millioner, sier Moxnes til NRK.

Han mener Thommessen burde opplyst om en mulig rollekonflikt.

– Dette er et lukket og hemmelig brorskap. Hva som sies mellom medlemmene vet vi ingen verdens ting om. Det vi vet er at dette ikke er første gang Thommessen er elendig på rolleforståelse og det å være tydelig på dette, sier Moxnes.

Thommessen reagerer sterkt på det Moxnes antyder.

– Jeg synes det er spekulativt og litt konspirasjonstenkning for å være ærlig. Det er helt andre forhold enn det spekuleres i som lå til grunn for de beslutninger som ble tatt. Jeg synes det er spekulativt og et slag under beltestedet, sier Thommessen til NRK.

