Brudd mellom Per Sandberg og Bahareh Letnes

– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over. Vi har kommet dit hen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommenterer utover denne meddelelsen, skriver Per Sandberg i en uttalelse til TV 2.

Bahareh Letnes bekrefter også bruddet på sin lukkede Instagram-profil.

Det var i 2018 at den tidligere Frp-profilen og Letnes bekreftet at de var blitt kjærester.

Kort tid etter trakk Sandberg seg fra jobben som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet.

Det vakte oppsikt da fiskeriminister Per Sandberg var på privat tur til Iran sammen med Bahareh Letnes i 2018. Foto: Privat / Instagram

Brøt sikkerhetsrutiner

Sandberg brøt sikkerhetsrutiner ved å ta med seg mobilen sin på et feriebesøk i Iran sammen med sin daværende kjæreste Bahareh Letnes fra 22. til 30. juli 2018.

Dette førte til at han trakk seg som både fiskeriminister og som nestleder for Fremskrittspartiet, 13. august samme år.

Allerede den 8. juni fikk daværende statsminister Erna Solberg en bekymringsmelding om Sandbergs nye kjæreste.

Hotell-par

Sandberg har senere meldt seg ut av Frp, og de siste årene har Sandberg og Letnes driftet Grand Hotel i Halden.

– Vi har bodd sammen så å si 24/7 i fem år, og jobbet sammen i tre. Jeg vil si at vi startet hotelldriften som 80 prosent kjærester, og 20 prosent businesspartnere. Så avslutter vi med 80 prosent businesspartnere, og 20 prosent som kjærester. Det tror jeg folk vil se i løpet av serien, sa Sandberg til TV 2.

Nå er forholdet altså over.

Per Sandberg bak disken på Grand Hotel i Halden. Foto: Heiko Junge / NTB

