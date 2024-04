Dermed må partene møtes hos Riksmekleren. Meklingen mellom staten og de fire arbeidstakerorganisasjonene innledes 2. mai og har frist ved midnatt 23. mai.

Skulle partene ikke bli enige her heller, blir det streik i staten, for første gang siden 2012.

Statsoppgjøret omfatter rundt 165.000 ansatte.

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43 000 høyt utdannede.

– Staten vil åpenbart til Riksmekleren

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er blant annet at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna, noe de mener oppnås best gjennom et generelt tillegg til alle.

Leder i LO stat Egil André Aas. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sier Aas.

Det andre hovedkravet er å komme tilbake til samme innhold i hovedtariffavtaler for alle statsansatte. I dag har LO og YS en avtale, mens Unio og Akademikerne har en annen.

LO Stat mener at splittelsen i at de har ulike avtaler har vært svært uheldig og har ført til flere store utfordringer for staten.

Ønsker en hovedtariffavtale i staten

YS sitt krav til staten i årets oppgjør er reallønnsvekst til alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

Guro E. Lind, leder i Unio stat før lønnsoppgjøret startet. Foto: Lise Åserud / NTB

Unio stat gikk til forhandlingene med krav om klar reallønnsvekst og en forventning om at staten verdsetter sine ansatte med høyere utdanning.

Unio er landets største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

– Den totale økonomiske rammen er ikke god nok, og staten har ikke vist vilje til å komme Unios krav i møte. Det er synd staten ikke vil gjøre mer for å ta vare på sine ansatte med høyere utdanning, når vi vet at statlige virksomheter nettopp sliter med å rekruttere og beholde slike ansatte, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Lind mener staten gikk inn i lønnsforhandlingene med feil fokus.

– I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene i staten, har statens hovedfokus vært å samle alle fire hovedsammenslutninger på en felles tariffavtale, sier Lind.

Forhandlingene i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte fortsetter. Fristen for å bli enige er satt til midnatt 30. april. Også i Oslo kommune, som er eget tariffområde, er forhandlingene fortsatt i gang.