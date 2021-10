En mann gikk til angrep på det britiske parlamentsmedlemmet David Amess da han besøkte valgkretsen sin fredag ettermiddag. Ifølge Sky News befant Amess seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea i Essex for å møte velgere,da en mann skal ha gått opp til ham og knivstukket ham flere ganger.

69 år gamle Amess skal ha fått behandling for skadene på stedet, men ved 16-tiden ble det klart at han er død etter angrepet.

25–åring pågrepet

Politiet i Essex skriver på Twitter at en mann er pågrepet etter en hendelse i Leigh-on-Sea.

De opplyser at de fikk melding om knivstikkingen like etter klokken 13.05 norsk tid, og at en mann ble pågrepet kort tid etter.

Ifølge Sky News opplyser politiet at det er en 25 år gammel mann som er pågrepet. Politiet har også funnet kniven som ble brukt.

Det letes ikke etter flere gjerningspersoner etter hendelsen, opplyser politiet.

Mannen skal nå sitte i varetekt, ifølge BBC. Motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent.

Et øyevitne fortalte radiostasjonen LBC at stedet er «fullstendig omringet» av politi, ambulanse og væpnet politi.

David Amess var medlem av Det konservative partiet i Storbritannia. Han representerte valgdistriktet Southend West i Essex i det britiske Parlamentet, der han hadde sittet siden 1997

Flagger på halv stang

I downing Street flagges det nå på halv stang.