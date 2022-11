Brems i salget av dyre varer: – Folk har mindre å rutte med

– Jeg er pensjonist, og passer på å kjøpe på tilbud, sier Kari Jahnsen.

Europris-butikken i Oslo har garn på Black Week-tilbud på 40 prosent. Handlevanene til Jahnsen er lagt om litt etter «alt» ble dyrere.

– Jeg synes vi kan gjøre det uansett, fordi vi sløser mye og kan tenke mer på miljøet. Jeg skal prøve å gjennomføre en litt billigere jul, sier hun.

– Det blir hjemmelagede julegaver i år?

– Ja, faktisk mer enn i fjor. Og det er vellykket, sier Jahnsen, som har en strikkejobb foran seg før julen ringer inn.

Kari Jahnsen går for både hjemmestrikkede plagg og hjemmelaget bakst i julegaver. Foto: Martin Fønnebø / NRK

Færre varer til over 1000-lappen

Slike kunder er dårlig nytt for varehandelen som hadde tidenes salg av dyre møbler og sportsutstyr under pandemien. Logistikkrøll skapte vansker med å få tak i varer, og kjedene hamstret til det store gjenåpningsåret 2022.

Men i år prøver folk å ruste seg for dyrere rente, mat og strøm, samtidig som budsjettet skal romme et julebord eller to.

– Siden sommeren har vi sett at folk kjøper færre produkter med høyere pris, sier Europris-sjef Espen Eldal.

Varene som koster 100 kroner legges langt oftere i handlekurven, mens kjeden selger 20 prosent mindre av varer over 1000 kroner, sammenlignet med i fjor.

– Jeg tror det handler om at folk generelt har mindre å rutte med. Da må kundene bruke pengene annerledes, og holder igjen det de kan spare på, og kjøper det de må handle, sier han.

Kunstige juletrær er blant varene hos Europris som koster flere tusen, og som kundene velger mindre av før årets jul. Foto: Martin Fønnebø / NRK

Venter konkurser

Mange butikker sliter med store varelagre og forventninger om høye rabatter nå under Blackweek.

Julehandelen er ventet å bli dårligere enn året før. Bransjeorganisasjonen Virke tror nedgangen vil bli 3,5 prosent i forhold til i fjor.

I forrige uke lå varehandelen 4 prosent under samme uke i fjor, justert for inflasjon, ifølge tall over kortbruk fra DNB.

– Folk prioriterer, er mer bevisste og planmessig. Det er positivt for bærekraft og det unormalt høye konsumet man har hatt over flere år. Men for varehandel er dette krevende å forholde seg til, sier partner Reidar Mueller i Varde Hartmark.

Partner Reidar Mueller i Varde Hartmark tror kjedene må selge flere varer på tilbud mot jul, men tror ikke rabattene øker. Foto: Martin Fønnebø / NRK

Handelsuken Black Week er en mulighet til å få unna varelagre som har bygget seg opp gjennom høsten. Mueller tror tilbudene vil øke mot jul, og at en del butikker ikke får tjent nok når nordmenn har strammet inn pengebruken.

– Det er ikke noe tvil om at konsekvensen blir dessverre at mange må velge å opphøre sin virksomhet fordi de ikke får nok inntekter til å dekke sine forpliktelser, sier han.

Folk velger den billigste nissen

At nordmenn vil ha billigere varer, gir en vridning mot lavprisbutikker.

Men også Europris bommet litt i år. Den søte gamle nissen til 599 kroner ble ingen favoritt.

– I år tror jeg den blir i det dyreste laget. Nissene er fortsatt billige, men vi selger mindre i år enn tidligere år, sier Eldal.

Nissen til høyre koster 599 og var mindre populær enn Europris trodde. Den billigere nissen til venstre tar flere seg råd til. Foto: Martin Fønnebø / NRK

Folk går heller for alternativet med nisseluen trukket ned over øynene til 99 kroner. For å unngå å sitte igjen med for mange nisser til neste jul, må sjefen ta grep.

– Da må nok også vi være villige til å se på rabattering og pris når det nærmer seg jul.