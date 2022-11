– Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt. Jeg mener det er hysteri og har ikke noe tro på de prisene som de mener er salg, sier Helga Lockert-Hansen.

Verken hun eller venninnen Wenche Heggland bryr seg om Black Week eller Black Friday. Selv om de kommer fornøyde ut fra en travel butikk, ligger det ikke noe nytt i posene.

– Jeg har vært hos sydamen og fått buksen min reparert, forteller Heggland.

Denne kvelden står køen både inn og ut av parkeringshuset til kjøpesenteret Amfi Madla i Stavanger. Det myldrer av kunder inne på senteret.

Men hvor gode kupp kan man egentlig gjøre på Black Week og Black Friday?

Det har tidligere blitt kjent at bedrifter og butikker over hele landet setter opp prisene på varer i forkant av de store handledagene, for så å sette dem ned til relativt vanlige priser forkledd i prangende salgsplakater.

Og praksisen er faktisk lovlig.

Helga Lockert Hansen (til venstre) og Wenche Heggland synes ikke noe om årets store shoppingdag. Foto: Maja Mathisen / NRK

Viktig med reelle tilbud

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er kjent med prisøkningen i forkant av salg. Han mener det gjør det vanskelig for forbrukerne å vite om de faktisk gjør gode kjøp.

– Salg vil være en mulighet for folk til å kjøpe ting, men da er det viktig at det er et reelt tilbud, sier Iversen.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen mener prisøkningen gjør det vanskelig for forbrukerne å vite om de faktisk gjør gode kjøp. Foto: Forbrukerrådet

Men det er lov for bedrifter å sette opp prisen i forkant av Black Friday, så lenge det gjøres i god tid.

– Som en tommelfingerregel skal du ha solgt en vare i fire til seks uker til den førprisen du bruker for å regne ut salgsprisen med. Så lenge varen selges til en høyere pris over lengre tid, tar bedriften den risikoen at færre kjøper varen, men kan da eventuelt sette ned prisen til salg.

Men for dem som ønsker å dra kortet på Black Friday, har Iversen et par tips:

– Ikke kjøp mer enn du må. Selv om det er på salg, tjener du ikke penger på å kjøpe ekstra. I tillegg vil jeg slå et slag for å gjøre et godt forarbeid ved å bruke prissammenligningstjenester på nett, sier han.

– Dobbeltsjekkes og trippelsjekkes

I år var elektronikkjeden Elkjøp tidlig ute med å lansere noen av tilbudene en kan forvente den store handleuken.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp sier de har strenge interne retningslinjer for hvordan de priser produkter inn mot kampanjeperioder som Black Week.

– Vi kan med sikkerhet si at dette både dobbeltsjekkes og trippelsjekkes før vi slipper våre priser innenfor denne perioden. Våre priser er aldri så gode gjennom året som de er under Black Week. Dette forventer våre kunder av oss, skriver hun i en e-post til NRK.

Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp. Foto: Elkjøp Norge

– Sleipt

Også venninnene Lotte Hamre og Marie Stange er ute på shoppingtur i forkant av Black Friday. De har et litt annet forhold til handledagen.

– Jeg synes Black Friday er bra. Man kan blant annet kjøpe julegaver på salg, mener Hamre.

Likevel er hun klar over fenomenet med prisøkning i forkant av salgene.

– Det er jo litt sleipt, sier hun.

Venninnene tror at mange velger å vente med å handle frem til Black Friday i håp om å spare litt i dagens økonomiske situasjon.

– Det er jo dumt, for mange venter til Black Friday for å spare penger. Men det er jo synd hvis de setter opp prisene for å sette dem ned til vanlig pris, sier Hamre.

– Prisene i samfunnet har jo økt. Så man vil kanskje handle mer på salg, legger Stange til.