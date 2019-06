Brann i enebolig på Voss

Alle nødetatene er på stedet og brannvesenet har startet slukking. Politiet meldte om brannen 0.57 natt til søndag.

– Det er full overtenning i huset, skrev politiet på Twitter.

Operasjonsleder Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier til NRK at de to beboerne som er registrert på adressen er gjort rede for, og at brannvesenet begynner å få kontroll.

– Per nå er det ikke fare for spredning, sier han.

Det er vindstille på Voss natt til lørdag, men overtenningen i huset var likevel såpass voldsom at politiet har evakuert beboerne i nabohusene.