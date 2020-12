Politiet i Oslo meldte om brannen klokken 01.36 natt til tirsdag. Det ble observert både røyk og åpne flammer på taket.

Klokken 02.39 opplyser 110-sentralen på Twitter at brannen er slokket og at det nå drives med etterslokking.

Beboerne i både blokken det brant i og naboblokkene ble evakuert på grunn av røykutviklingen på stedet.

Brannvesenet lokaliserte brannen til et loft i den ene oppgangen. Det ble tidlig klart at det ikke var noen stor fare for spredning ettersom det var brannskiller i bygget.

Ifølge politiet er ingen personer skadd, men to av leilighetene er ubeboelige.