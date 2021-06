Bråk i parkene i Oslo – Over 2000 mennesker på St. Hanshaugen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet er på St. Hanshaugen med fem patruljer. De melder om mye høy musikk og dårlig smittevern.

– Det er veldig mange yngre mennesker samlet. Jeg vil anslå at det er mellom 2000 og 3000 mennesker her. Det har vært en jevn strøm av folk helt siden utestedene stengte klokka 22, men det var en del folk her før det også, sier Lilian Tangen Berg, førstebetjent ved Sentrum politistasjon til NRK.

Lilian Tangen Berg, førstebetjent ved Sentrum politistasjon. Foto: Andreas Krantz / NRK

Berg er ikke imponert over smittevernet i parken.

– Det er umulig å overholde et fornuftig smittevern her. Folk sitter oppå hverandre og mye nærmere enn en meter. Vi går rundt og gir råd om å holde avstand og bruke munnbind, men det er veldig få som gjør det, sier hun.

Politiet har fått en rekke klager på støy fra beboere i området.

– Vi har slått hardt ned på høy musikk og har tatt flere store musikkanlegg i forvaring for å forhindre støy, sier hun.

Det ligger mye søppel og flakser på bakken på St. Hanshaugen. Foto: Andreas Krantz / NRK