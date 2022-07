Bordell-avsløringen: Mener nettverket har operert i flere norske byer

I mars aksjonerte Oslo-politiet mot en bygård i Oslo sentrum.

På innsiden fant de et bordell. Så godt som alle leilighetene hadde blitt brukt til sexsalg.

Politiet mener et norsk-ukrainsk nettverk står bak og har tjent millioner på hallikvirksomheten.

Rundt 200 kvinner skal ha blitt hentet fra flere land i Øst-Europa og jobbet rundt omkring i Norge i tillegg til bygårdsbordellet.

Dette er noen av stedene NRK vet at nettverket har hatt aktivitet:

Bygården i Oslo sentrum

I en anonym bygård i Oslo sentrum, noen hundre meter unna slottet og Stortinget, lå bordellet.

Rundt 100 kvinner bodde og jobbet der.

– Det er en adresse som har vært den sentrale i Oslo-området, en hel bygård i Oslo sentrum, som har blitt leid av dette nettverket og fremstått som et bordell ved at omtrent alle leilighetene i bygget har vært bebodd av prostituerte som har solgt sex derfra.

Det sier politiadvokat Jens Andenæs i Oslo politidistrikt til NRK.

– Det er en uønsket virksomhet som politiet nå har brakt til opphør, sier han.

Gunhild Vehusheia er bistandsadvokat til en av de prostituerte kvinnene. Hun reagerer på at bordellet har fått holde på uforstyrret.

– Jeg synes det er helt utrolig at ingen har oppdaget det, og at vi i lille Oslo har bordell-bygårder, sier hun.

Fra Stavanger til Drammen og nordover

Noe av sexsalget skal også ha foregått andre steder i Norge.

– I tillegg til arbeid fra leilighet i Oslo ble hun sendt til leiligheter andre steder i landet, sier Vehusheia om sin klient.

Et av stedene var i Drammen. NRK fant en av leilighetene nettverket skal ha disponert:

Når kvinnene jobbet andre steder enn ved bordellet i Oslo, var rollefordelingene litt annerledes, ifølge Vehusheia.

Klienten hennes har forklart at det da var kvinnene selv som hadde ansvar for å samle inn og levere pengene de tjente. I Oslo var det egne personer i nettverket som hadde denne jobben, sier hun.

Kvinnene ble i tillegg sendt lenger sør i landet, men kunne også bli sendt nordover.

– Det er sjeldent at man ser det apparatet med bordell i Oslo, i Drammen, de reiser til Stavanger, de reiser lenger nord i landet. Også helt åpenbart at dette kan de godt, sier Vehusheia.

NRK er ikke kjent med hvilke steder nordover i Norge det skal være snakk om.

Noen av kvinnene jobbet også i Stavanger. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Eiendommen på Romerike

I forbindelse med etterforskningen fulgte politiet etter en BMW fra bygården i Oslo og stoppet den et sted på Romerike.

Når de drar til adressen der «sjåføren» bodde, huset på bildet over, finner de enda en prostituert kvinne i en annen leilighet i det samme bygget.

NRK sporet også opp BMW-en som ble brukt i transporten til et sted på Romerike:

Hotellet i Sverige

Mange av kvinnene ble fraktet inn til Norge gjennom skogen fra Sverige.

Eieren av et overnattingssted i Sverige, som ligger like ved norskegrensa, stusset over at det stadig kom biler fulle av kvinner.

Der ble de sluppet av, før de ble hentet neste dag.

Det er ikke blitt solgt sex ved hotellet i Sverige. Det har bare blitt brukt som overnattingssted for kvinnene før de ble fraktet videre. Hotelleieren har ingen tilknytning til nettverket.

Det var også et tips fra svensk politi som fikk ballen til å rulle hos oslopolitiet.

Operatører i Mexico

Fire av de åtte siktede i saken er siktet for menneskehandel i tillegg til hallikvirksomhet.

Alle de fire nekter straffskyld for menneskehandel.

Den ukrainske hovedkvinnen i 50-årene erkjenner straffskyld for å ha fremmet prostitusjon.

– Men hun ser ikke på seg som en hallik, selv om hun har leid ut rom. Hun gjør ikke det, sier kvinnens forsvarer Helene Elness.

Elness sier kvinnen ønsket å involvere seg først og fremst for å trygge arbeidsforholdene for kvinnene. Hun så deretter en mulighet til å tjene penger på det.

Les mer om alle de siktede under bildene, og hvordan de forholder seg til beskyldningene:

En ukrainsk kvinne i 50-årene er utpekt som lederen av nettverket. Hun er også moren til kvinnen som sitter varetektsfengslet i Moldova. Kvinnen erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffskyld for menneskehandel. Nordmann i 30-årene.Gift med hovedkvinnen, og utpekt som én av to hovedpersoner. Flere ganger avbildet ved bordellet, bl.a. når han ifølge politiet henter penger fra sexsalg. Han erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffeskyld for menneskehandel. Ukrainer som ifølge politiet var en slags vaktmester på bordellet. Samlet inn penger og hadde kontroll over de som bodde og jobbet der. Ble pågrepet samtidig som «sjåføren» og er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Nekter straffskyld. BMW-føreren er fra Litauen. Han fraktet ifølge politiet kvinner fra Sverige til Norge. Han ble pågrepet i februar etter en voldshendelse. Han er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Mannens forsvarer ønsker ikke kommentere saken. En ukrainsk mann har ifølge politiet hatt ansvaret for å transportere kvinnene gjennom Europa til Sverige. Han ble pågrepet i Polen og er utlevert til Norge. Mannen, som er siktet for hallikvirksomhet, erkjenner ikke straffeskyld. To norske menn som driver med eiendomsutleie. Sommeren 2021 skrev de under en flerårig leiekontrakt på bygården som ble brukt som bordell. De har leid ut leilighetene til hovedpersonene. De er siktet for hallikvirksomhet og nekter straffeskyld. En ukrainsk kvinne som ble pågrepet i Moldova, har ifølge politiet deltatt i organiseringen av hallikvirksomheten, både i Norge og i utlandet. Hun er datteren til den utpekte hovedkvinnen. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

Tore Hellebust i Oslo-politiets menneskehandelsgruppe sier en slik sak alltid vil ha internasjonale forgreninger. Politiet har funnet spor av at minst én av operatørene jobbet fra Mexico.

– I denne saken kan det sitte fasilitatorer og operatører på andre siden av verden, for eksempel i Mexico, eller i land Norge ikke har så gode relasjoner eller samarbeidsavtaler med. Det vanskeliggjør etterforskningsmulighetene våre, sier Hellebust.

De fleste kom fra Ukraina

Politiadvokat Andenæs forteller at kvinnene som regel har blitt rekruttert der de bor, gjennom kanaler i sosiale medier.

Kvinnene kommer hovedsakelig fra Ukraina, men også andre land i Øst-Europa.

– Også kvinner fra Hviterussland, Romania, Moldova og Russland har vært rekruttert, sier Andenæs.

Hellebust håper de nå har bremset ned på en del av menneskehandelsvirksomheten inn til Norge.

– Ved å satse såpass bredt på denne saken slår vi sannsynligvis ut et helt nettverk. Vi tar ut en del av mottakerleddet, og det stopper da sannsynligvis tilbake til transittlandet. Om det vil ha en varig effekt vet vi ikke, men vi ser at vi må satse på større, organiserte nettverk for å kunne komme i mål.