Bordell-avsløringen: Politiet mener å kjenne identiteten til hundrevis av sexkunder

Torsdag fortalte NRK hvordan politiet i vår avdekket det de mener var et døgnåpent bordell i en bygård i Oslo sentrum.

I flere leiligheter over flere etasjer ble det solgt sex. Mer enn 100 kvinner bodde og jobbet i bordellet.

Leilighetene var anonymt innredet. Det var senger og nattbord med esker med kondomer og glidemiddel.

Rundt 200 kvinner fra Øst-Europa skal ha blitt fraktet til Norge. De ble blant annet smuglet inn i landet via en skogsvei over svenskegrensa. Der ble de hentet med bil. Politiet mener et norsk-ukrainsk nettverk står bak.

Dette er BMW-en som ble brukt til å frakte kvinnene. NRK fant bilen et sted på Romerike. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Sentralt er et ektepar med en ukrainsk kvinne i 50-årene og en norsk mann i 30-årene. De skal ha tjent millioner på den organiserte hallikvirksomheten.

En ukrainsk kvinne i 50-årene er utpekt som lederen av nettverket. Hun er også moren til kvinnen som sitter varetektsfengslet i Moldova. Kvinnen erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffskyld for menneskehandel. Nordmann i 30-årene.Gift med hovedkvinnen, og utpekt som én av to hovedpersoner. Flere ganger avbildet ved bordellet, bl.a. når han ifølge politiet henter penger fra sexsalg. Han erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffeskyld for menneskehandel. Ukrainer som ifølge politiet var en slags vaktmester på bordellet. Samlet inn penger og hadde kontroll over de som bodde og jobbet der. Ble pågrepet samtidig som «sjåføren» og er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Nekter straffskyld. BMW-føreren er fra Litauen. Han fraktet ifølge politiet kvinner fra Sverige til Norge. Han ble pågrepet i februar etter en voldshendelse. Han er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Mannens forsvarer ønsker ikke kommentere saken. En ukrainsk mann har ifølge politiet hatt ansvaret for å transportere kvinnene gjennom Europa til Sverige. Han ble pågrepet i Polen og er utlevert til Norge. Mannen, som er siktet for hallikvirksomhet, erkjenner ikke straffeskyld. To norske menn som driver med eiendomsutleie. Sommeren 2021 skrev de under en flerårig leiekontrakt på bygården som ble brukt som bordell. De har leid ut leilighetene til hovedpersonene. De er siktet for hallikvirksomhet og nekter straffeskyld. En ukrainsk kvinne som ble pågrepet i Moldova, har ifølge politiet deltatt i organiseringen av hallikvirksomheten, både i Norge og i utlandet. Hun er datteren til den utpekte hovedkvinnen. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

Har bøtelagt flere

Åtte personer er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet. Ekteparet erkjenner straffskyld for hallikvirksomhet. I tillegg er fire av dem siktet for menneskehandel. Alle nekter straffskyld for dette.

Nå mener politiet å kjenne identiteten til hundrevis av sexkjøpere.

Politiadvokat Jens Andenæs sier politiet vurderer å bøtelegge flere sexkunder. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Politiadvokat Jens Andenæs har en klar beskjed til sexkjøpere:

– Politiet kjenner til at et stort antall personer, hundrevis, har kjøpt seksuelle tjenester fra dette nettverket. For politiet er det da et viktig budskap om at hvis man kjøper sex fra prostituerte risikerer man å unytte et offer for menneskehandel, sier han til NRK.

Flere av kundene er bøtelagt allerede.

– Vi har bøtelagt flere sexkunder som ledd i etterforskningen, og jeg vil heller ikke utelukke at flere kan bli bøtelagt, sier Andenæs.

Å kjøpe sex av voksne straffes normalt med bot på 25.000 kroner, ifølge jurister NRK har vært i kontakt med.

Betalingsformen kan ha avslørt kjøpere

Politiet har gjort mange beslag i etterforskningen.

Dette er kontanter politiet fant hjemme hos ekteparet. FOTO: POLITIET Denne Porschen har blitt beslaglagt. Bilen ble ifølge politiet disponert av den hovedmistenkte mannen i 30-årene. FOTO: POLITIET Det ble funnet flere vesker med kontanter. Totalt skal det være snakk om et millionbeløp, ifølge politiet. FOTO: POLITIET Dette huset kjøpte den hovedmistenkte kvinnen i 50-årene tidligere i år, men er nå tatt i beslag av politiet. FOTO: NRK Hver tredje dag ble det samlet inn kontanter fra bordellet. Politiet mener mye av pengene havnet hos bakmennene. FOTO: POLITIET Under ransakelsen av huset til ekteparet fant politiet også store mengder utenlandsk valuta. Denne vesken var full av amerikanske dollar. FOTO: POLITIET Denne BWM-en og en tredje bil, en Porsche Panamera er også beslaglagt. FOTO: POLITIET

Kontantoverleveringer har vært en stor del av politiets spaningsarbeid.

På bildet under ser man det politiet mener er en pose full av kontanter bli overrakt til en av hovedmennene i nettverket:

Hver tredje dag ble kontanter samlet inn av bakmannsapparatet. Her er hovedmannen avbildet utenfor bordellet når han ifølge politiet mottar en pose med kontanter. Foto: politiet

Kundene betalte enten med kontanter eller med Vipps. Det kan ha bidratt til å avsløre dem:

– Det har blitt betalt mye kontant, men det har også vært elektroniske overføringer som politiet har kunnskap om, sier Andenæs.

– Så hvis man har betalt med Vipps, sitter dere med navn?

– Politiet har en del informasjon om mulige kjøpere av seksuelle tjenester, ja.

Flere slike vesker med kontanter er blant beslagene politiet har gjort. Foto: politiet

Godt organiserte

– Ut ifra de sakene jeg har jobbet med hittil, ser vi at dette miljøet er svært godt organisert, sier Tore Hellebust i menneskehandelgruppa til Oslo politidistrikt.

Det har å gjøre med hvordan nettverket er bygd opp.

– Det er flere mellomledd. Det er forskjell på hvem som sitter på toppen og hvem som fasiliteter, hvem som utfører, hvem som henter penger. Det er veldig tydelige roller ut ifra det vi ser til nå, sier Hellebust.

Bygården i Oslo sentrum har flere leiligheter og soverom som politiet mener ble brukt til sexsalg. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Aldri sett lignende

– At vi ser en så stor organisering er sjeldent.

Det sier Richard Lunden, stedfortredende leder i Pro Senteret.

Pro Senteret er et hjelpetilbud for prostituerte. De har aldri sett et så omfattende nettverk i Oslo.

– De har et opplegg for hvor lenge de skal være her, hvordan de skal jobbe. Så dette er en veldig proff utgave av en sånn type virksomhet.

Lunden sier også at Pro Senteret så at antallet sexannonser i Oslo gikk ned etter at politiet aksjonerte mot bordellet i mars.