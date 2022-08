Boligprodusentene skylder på byrådet for høye Oslo-priser

– Det bygges for få boliger. Det er hovedårsaken til dagens boligsituasjon i Oslo, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentene.

Tall fra interesseorganisasjonen Boligprodusentene viser at antallet nye byggeprosjekter i hovedstaden har falt med 11 prosent det siste året. Samtidig vokser byens befolkning og det blir vanskeligere å kjøpe og leie bolig.

Boligprodusentene, som representerer bedrifter som bygger hus og leiligheter, skylder på byrådet og sier at Oslo har en «reguleringskrise».

Byrådet har ført Oslo inn i en «reguleringskrise», sier Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

– Byrådet har et klart ansvar, det er de som legger til rette for nye arealer til boligbygging, og bestemmer gjennom plan- og bygningsloven. Det er for få områder som legges ut, noe som gjør at det bygges for få boliger, sier Hiim.

Hiim mener også at det tar for lang tid når kommunen klargjør nye tomter for bygging.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for detalj- og områderegulering i Oslo har mer enn doblet seg siden 2017 og er i dag på mer enn 5,5 år, ifølge Aftenposten.

Lavt tilbud og høy etterspørsel fører til stive priser. De siste månedene har spesielt leieprisene i Oslo økt kraftig. Dette skaper utfordringer for studenter og andre som flytter til byen.

– Det er ganske latterlig. Prisene har bare steget for hver eneste leilighet som blir lagt ut, så man blir litt rådvill og motløs etter hvert, sa Andreas Linnebo (19) til NRK tidligere i sommer.

Byråd avviser kritikken

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), er ikke enig i at byen har en «reguleringskrise».

– I Oslo har vi en boligreserve på 12.000 ferdigregulerte boliger. I så måte har vi en stor reserve, sier Marcussen.

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen, mener at lang behandlingstid ikke er den eneste årsaken til at færre byggeprosjekter settes i gang. Foto: Johan B. Sættem

Byråden tror ikke at behandlingstiden er hovedårsaken til at det settes i gang færre byggeprosjekter enn tidligere, i Oslo og andre steder i landet.

Hun tror heller at høye materialpriser, mangel på arbeidskraft og stigende renter gjør at utbyggere venter med å sette spaden i jorden.

– Dette er ting vi som kommune kan gjøre lite med. Det er derfor lite konstruktivt å bare peke på kommunen.

Samtidig er Marcussen enig i at det tar lang tid å regulere nye tomter i Oslo.

– Der er riktig at saksbehandlingstiden i Oslo er for høy. Men det har blitt gjort et veldig grundig arbeid av Plan- og bygningsetaten for å finne ut hvorfor det er sånn. Da fant man ut at det ikke bare er kommunen som bruker lang tid, men også utbyggerne.

Fremover håper byråden at kommunen og utbyggerne kan samarbeide bedre for å sikre effektive reguleringsprosesser.

– Når man ser på sakene der reguleringstiden ikke var veldig lang så ser man at det god rolleforståelse og at alle parter er opptatt av å holde tidsfristene.