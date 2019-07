Boligprisene ned 0,2 prosent i juni

I dag kom boligpristallene for juni fra Eiendom Norge.

For Norge som helhet er prisutviklingen på 2,6 prosent for de siste 12 månedene.

Til E24 sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, at den moderate prisutviklingen i det norske boligmarkedet fortsetter i juni måned.

–Trenden med moderat prisvekst har vart sammenhengende i over et år, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette utover i året, sier Dreyer.

Færre solgte boliger enn i fjor

Antall solgte boliger i juni var 6 prosent færre enn samme måned i fjor, og tilsvarende var det en nedgang på 10,1 prosent i antall boliger lagt ut for salg.

– Boligmarkedet er stadig preget av god stemning, god kjøpekraft og god omsetning. Prisbildet er stort sett som forventet i et godt balansert marked, sier Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: CF-Wesenberg

– Omsetningsvolumet er noe lavere enn i juni 2018, men det kan ses i sammenheng med to røde langhelger i juni 2019. Tilbudssiden ved inngangen til juli er høy, og aktivitetsnivået blir trolig noe høyere enn normalt i sommer. Mange boliger til salgs betyr normalt mindre prispress, dog er det noe usikkerhet knyttet til Oslo som har en relativt sterkere prisutvikling enn landet for øvrig.

Det sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Kraftig salgsvekst i mai

Boligpristallene for mai viste en økning i antall solgte boliger på 7,7 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Den gjennomsnittlige omsetningstiden hadde også økt noe, fra 41 til 45 dager.

Prisendringen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,5 prosent.