Etter at novembertallene overrasket med et større prisfall enn ventet, viser desembertallene en overraskelse motsatt vei.

0,2 prosent prisfall høres kanskje ikke veldig «sterkt» ut, men desember er en måned der boligprisene typisk faller rundt en prosent. At det «bare» faller 0,2 prosent, betyr at tallene er sterkere enn normalt.

Det skal dog nevnes at det ikke er uvanlig at tall for enkeltmåneder avviker en del fra «normalen» .

OVERRASKET: Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge sier desember-tallene var sterkere enn ventet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Den underliggende trenden er at det er tett på flate priser, og det har det vært i et halvt års tid, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge på pressekonferansen der tallene ble lagt fram.

For hele 2018 steg boligprisene med 2,8 prosent.

Markant fall i flere av de største byene

Som vanlig var det betydelig variasjon i prisutviklingen avhengig av hvor man bor i kongeriket. Og selv om snittprisene i Norge utviklet seg sterkere enn normalt i desember, opplevde flere byer en svakere utvikling enn normalt.

Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg hadde sterkest utvikling med en oppgang på 1,4 prosent.

Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger hadde den svakeste utviklingen med fall på 2,0 prosent.

For de største byene ser tallene slik ut for desember 2018:

Oslo – ned 0,2 prosent

Bergen – ned 1,3 prosent

Trondheim – ned 2,0 prosent

Stavanger- ned 2,0 prosent

Tromsø – ned 1,9 prosent

Kristiansand – ned 1,9 prosent

Særlig de fire siste byene i lista over hadde betydelig svakere prisutvikling i desember 2018 enn det som har vært vanlig i desember de siste årene.

– Ingen krisestemning

FORNØYD: John Sætre, som leder personmarkedet i Nordea Norge, mener det er sunt at boligkjøperne har mye å velge mellom og kan ta seg god tid før de slår til. Foto: Johnny Syversen

Ifølge Norges nest største bank, Nordea, bruker kundene litt lengre tid på å selge boligen sin enn tidligere. Men ellers er det god fart og fortsatt stor interesse for å få finansieringsbevis, melder banken:

– Det er ingen krisestemning i markedet. Det er normalt at prisene faller litt i desember, og utviklingen mot slutten av året er tross alt bedre enn hva som har vært vanlig for denne måneden, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge i en kommentar.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener desembertallene var «mer eller mindre som forventet». For 2019 venter han et godt balansert marked med svak prisvekst.

– Gode utsikter for norsk økonomi gir lav sannsynlighet for priskorreksjon, sier Gieving i en kommentar.

Samtidig er han åpen for at dersom mange nok begynner å tro på noe annet, kan dette få en selvoppfyllende effekt. Folk som tror på prisfall i morgen er som kjent mindre interessert i å kjøpe i dag.

– Ved inngangen til 2019 ligger det an til et godt etterspørselstrykk i de fleste regioner, men samtidig må vi ta høyde for at etterspørselen er følsom for endringer i folks forventninger til boligmarkedet, sier Geving.