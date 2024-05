Bjørnar Moxnes snakker ut i Dagsrevyen: – Har følt mye skam

Bjørnar Moxnes ønsker fire nye år på Stortinget. Det sa han til Klassekampen tidligere denne uken.

Det har vært et turbulent år for den tidligere Rødt-lederen gjennom 11 år. Sommeren 2023 gikk han av etter at han ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen. Han godtok da et forelegg på 3000 kroner.

– Er på et bedre sted

Noen måneder senere ble det kjent at Moxnes var blitt tatt og bøtelagt for ytterligere fem tyverier – alle for beløp på under 500 kroner.

Moxnes tok selv kontakt med VG om de nye anmeldelsene, med et ønske om å være åpen. Han fortalte da at han har hatt noen vanskelige år personlig, og at det har gitt utslag i selvdestruktiv adferd.

Tirsdag stilte Moxnes opp i sitt første personlige intervju siden butikktyveriene, hos Klassekampen. Her sier han at han er på et bedre sted den dag i dag.

Onsdag snakker han også i Dagsrevyen.

– Jeg tror kanskje jeg kan være litt flink på å skyve unna, eller fortrenge ting som er vondt og vanskelig. Men i høst så skjønte jeg at jeg må ta tak i problemene mine og få hjelp, sier Moxnes til NRK.

Foto: Amanda Iversen Orlich

I dag ser Moxnes fremover. Han forteller at han har mottatt psykologhjelp.

– Akkurat nå er jeg litt nervøs, men ja. Jeg har det fint med kjæresten min og barna våre.

Overlevelsesmodus

Samtidig har han kjent på mye skam, forteller Moxnes.

– Jeg syns jo det var skamfullt å slite med ting. Og det gjør jeg fortsatt, men også at jeg så på det som en form for svakhet å ikke takle alt psykisk, sier han.

– Det har jeg fått et annet syn på nå, og jeg håper at jeg har lært en del.

Moxnes forteller, slik han gjorde i fjor, at han har opplevd vanskelige ting tidligere i livet som han ikke hadde håndtert emosjonelt.

– Jeg har slitt med å snakke om det som har vært vondt. Og det har gitt utslag som hele Norge så i fjor sommer og høst.

Moxnes forteller om hjelpen han har fått Du trenger javascript for å se video.

Moxnes sier at han var i overlevelsesmodus hele sommeren. I dag husker han hendelsen på Gardermoen slik:

– Jeg fikk følelsen av at alt raser og at jeg ble veldig redd for konsekvensene, for meg selv, for de rundt meg, og for partiet. Det var ikke noe ålreit, for å si det sånn.

– Du har kritisert skattesnytere og andre, for å snyte å snylte, hvordan fremstår det etter det som skjedde med deg?

– Det er sikkert mange som syns det er dobbeltmoralsk og ganske idiotisk, og det er det jo. Og jeg tror mange har klødd seg i hodet, og det har jeg også.

– Derfor er det livsviktig for meg å ta tak i problemene mine. Det er fint at det går an å endre på ting, for det gjør det.

Mistet selvtilliten

Moxnes ble sykemeldt etter tyveriene, og da han trakk seg, tok Marie Sneve Martinussen over ledervervet i partiet.

I januar var han imidlertid tilbake på jobb som stortingsrepresentant for Rødt. Det har han satt stor pris på.

– Jeg har det også bedre fordi jeg får jobbe med noe som er meningsfullt og viktig på Stortinget, syns jeg.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Han var imidlertid svært nervøs da han først kom tilbake til offentligheten. Andre dag på jobb stilte han på Debatten om krigen mellom Israel og Palestina.

– Jeg hadde ingen selvtillit igjen på jobb, og har ikke vært så nervøs før en TV-opptreden noen gang før, innrømmer Moxnes.

– Men da kjente jeg at jeg ikke mistet alle evner.

Stort sett har folk vært hyggelige, forteller Moxnes. Men det har vært en del ubehagelige opplevelser, sier han.

– Å få tilrop og at folk skal snikfilme i alle mulige situasjoner, også når jeg er sammen med andre, det er jo slitsomt over tid.

Vil fortsette på Stortinget

42-åringen har mange år bak seg i partiet. Han ble deres første representant på Stortinget i 2017, og ved valget i 2021 kom Rødt over sperregrensen for første gang og fikk inn åtte medlemmer på Stortinget.

Nå er han klar på at han ønsker å fortsette i jobben i fire nye år. Moxnes ønsker seg andreplassen på partiets Oslo-liste.

– Jeg savner ikke presset som partileder, men jeg trives virkelig i en ny rolle, og jeg har lyst til å fortsette med det, uttalte Moxnes til Klassekampen.

Til NRK utdyper han at det er opp til Rødt i Oslo å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette. Han håper grepene han har tatt i sitt eget liv vil hjelpe

– Også håper jeg jobben jeg gjør viser om jeg fortjener tilliten eller ikke.