Bjørn Kjos bekrefter Lufthansa-kontakt

– Jeg vet at de har vært i samtaler med de rådgiverne vi har. Jeg har selv snakket mange ganger med Carsten Spohr (Lufthansa-sjefen, journ.anm.), han er en veldig hyggelig kar, han. Jeg har sms-et med ham, så jeg vet at de har vært i kontakt, sier Kjos til NRK.

– Hva har den kontakten ført til?

– Alt dette håndteres av et styre, så sånn sett sitter jeg litt utenfor. Min oppgave er å drive Norwegian, og det er det jeg forholder meg til, sier Kjos.

TYSK INTERESSE: Lufthansa-sjef Carsten Spohr har bekreftet at selskapet er i kontakt med Norwegian. Foto: Christof Stache / AFP

I et intervju med den tyske avisen Süddeutsche Zeitung mandag sa Lufthansa-sjef Carsten Spohr at selskapet er i kontakt med Norwegian.

Han sa at oppkjøpet avhenger av pris, konkurranserettslige hensyn, og om Lufthansa mener det gir «strategisk merverdi»

– Er kommet mange interessenter

Kjos bekrefter interessen fra det tyske flyselskapet, men vil ikke røpe detaljene fra innholdet i samtalene.

– Det kan jeg ikke si. Men de er interessert i Norwegian, det kan jeg ikke underslå, sier Kjos.

Norwegian-sjefen tar det som et godt tegn på at de gjør noe riktig i det norske selskapet.

Lufthansa er nemlig ikke det eneste utenlandske selskapet som har vendt blikket mot Norwegian. I april kunngjorde British Airways-eieren IAG at de vurderer å kjøpe opp Norwegian, og at de i den sammenheng hadde kjøpt opp en andel i flyselskapet.

– Det var helt uventet. Vi har jo overhodet ikke annonsert noe for salg, så det var helt uventet at IAG kjøpte seg opp. Men som et resultat av det, har det kommet mange andre interessenter, sier Kjos.

– Hvilke er det?

– Lufthansa er en av dem. Jeg kan bekrefte Lufthansa og IAG, men jeg kan ikke si noe mer enn det.

Kjos mener det er for tidlig å selge

Etter at IAG hadde meldt sin interesse i vår, sa Kjos til generalforsamlingen i Norwegian at det var for tidlig å tenke på å selge flyselskapet «før kornet er høstet».

Det mener han fortsatt.

– Jeg synes det er litt for tidlig. Norwegian har så mye spennende foran seg. Men det er bare min personlige mening, sier han.

Norwegian-aksjen har steget kraftig etter de nye oppkjøpsspekulasjonene.