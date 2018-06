Norwegian-aksjen til værs – igjen

Kursen på Norwegian-aksjen gjorde et kraftig hopp i morgentimene i dag etter et intervju Lufthansa-sjef Carsten Spohr ga til avisa Süddeutsche Zeitung. Der bekreftet Spohr at selskapet var både interessert i og i dialog med Norwegian.

– Vi ser en ny bølge av konsolideringer, noe som betyr at vi også er i kontakt med Norwegian, sier Spohr til avisa.

Han sier et faktisk oppkjøp vil avhenge av «strategisk verdiøkning, pris og konkurransemessige muligheter».

I skrivende stund er Norwegian-aksjen opp rundt 11 prosent.

Ikke overrasket

AVVENTENDE: Porteføljeforvalter Hogne Tyssøy i Holberg-fondene sier et eventuelt tysk Norwegian-oppkjøp foreløpig bare virker å være sonderinger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Porteføljeforvalter Hogne Tyssøy i Holberg-fondene sier til NRK at Lufthansa-sjefen bekrefter det Norwegian har kommunisert tidligere.

– Norwegian er for de store etablerte aktørene i europeisk luftfart en attraktiv aktør, med vekst, moderne flåte, moderate kostnader og sterkt merkenavn, sier Tyssøy.

I forrige uke sendte Norwegian ut en børsmelding der selskapet opplyste om at det var i kontakt med flere interesserte parter. At en av dem er Lufthansa mener Tyssøy er naturlig:

– Dette er på sonderingsstadiet og er derfor beheftet med usikkerhet, sier Tyssøy.

Het kandidat

SKAL, SKAL IKKE: Norwegian-sjef og viktigste eier Bjørn Kjos har tidligere avslått bud på selskapet fordi han mente prisen var for lav. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette er ikke første gang i år at det spekuleres i et oppkjøp av Norwegian.

12. april gikk Norwegian-aksjen til himmels etter at British Airways-eier IAG sa at selskapet vurderte å legge inn bud på Bjørn Kjos' hjertebarn.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos' så seg nødt til å kommentere oppkjøpsryktene på en improvisert pressekonferanse i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling (som handlet om noe helt annet).

Seinere opplyste Norwegian at to bud fra IAG ble avvist fordi prisen var for lav. I forbindelse med Norwegians generalforsamling i mai sa Kjos til NRK at han egentlig mente det var for tidlig å selge selskapet nå.

– Jeg skal ikke ha noen formening om eventuelle bud. Det er det styret som får vurdere. Det er vel slik at for rett pris er alt til salgs. Jeg har bare sagt at jeg syns det hadde vært interessant å se hva som virkelig kommer.