Bisettinga til Arne Strand: – Han var ein markert og synleg figur

Fleire kjende politikarar og pressefolk har torsdag tatt vegen til Frogner kyrkje for å delta i bisettinga til Arne Strand (79).

Den tidelgare kommentatoren og sjefsredaktøren i Dagsavisen, tidlegare Arbeiderbladet, døydde den 10. mai etter lengre tids sjukdom.

Ein av dei som er til stades under bisettinga, er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er ein vemodig dag, seier Støre på veg inn i kyrkja.

– Og så er det eit fint høve til å ta avskjed med Arne Strand, som betydde mykje for mange og var ein markert og synleg figur.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) haldt tale under bisettinga til Arne Strand i Frogner kirke torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Kunnskapsrik og engasjert

Støre møtte først Strand på 80-talet, då Strand jobba som statssekretær for Gro Harlem Brundtland (Ap).

Etter kvar lærte Støre å kjenna Strand som pressemann og redaktør.

– Me som blei kommentert og observert, hadde møte med ein kunnskapsrik og engasjert pressemann, seier Støre.

– Det er integriteten og tydelegheita som står igjen, og så er det eit veldig vennleg og godt menneske som eg hugsar.

Han presiserer at sjølv om Strand hadde tilknyttnignar til Arbeidarpartiet (Ap), kunne det gå hardt utover partiet då Strand var kommentator.

– Men hjartet hadde han i sosialdemokratiet, legg Støre til.

På spørsmål om kvar Støre møtte Strand sist, svarer statsministeren at det antakeleg var på Stortinget for nokon månader.

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg ytterst på første og andre rad under bisettinga til Arne Strand i Frogner kirke. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Mange kjende namn

Nato-sjef, og tidlegare Ap-leiar, Jens Stoltenberg er til stades under gravferda.

Nestleiar Abid Raja i Venstre, tidlegare Frp-formann Carl I. Hagen og tidlegare konserndirektør i TV 2 Alf Hildrum er også til stades.

– Arne og eg kjende kvarandre gjennom 40 år, og me hadde mange gode og fortrulege samtalar om norsk politikk, sa Hagen til pressa før han gjekk inn til bisettinga.

– Arne og eg kjende kvarandre gjennom 40 år, og me hadde mange gode og fortrulege samtalar om norsk politikk, sa Hagen til pressa før han gjekk inn til bisettinga.

Etter at Strand gjekk av som sjefredaktør for Dagsavisen som 70-åring, jobba han som frilanskommentator for avisa i ytterlegare sju år.

Strand blei diagnostisert med kreft for 17 år sidan, og dei siste månadane før han døyde hadde sjukdommen forverra seg.