BI-forsker: – Potensielt langt mer alvorlig enn Borten Moe-saken

Det mener BI-forsker Espen Henriksen, som har sett på listen over aksjehandlene til ektemannen til utenriksministeren.

Ektemannen til utenriksministeren kjøpte og solgte norske aksjer ofte, blant annet i våpen eller lakseselskaper, mens regjeringen visste om hemmeligheter som kunne påvirke verdien.

– Som potensiell innsidesak fremstår denne saken langt mer alvorlig enn Borten Moe-saken, sier Henriksen.

Økokrim avviste onsdag i en pressemelding at de hadde holdepunkter for å etterforske saken. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) forklarte også torsdag at hun ikke røper hemmeligheter til noen.

– Jeg snakker aldri med min mann eller noen andre om forhold som kan ha betydning for prisene for kjøp og salg av aksjer på Oslo Børs, understreket hun.

Politisk kvarter Du trenger javascript for å se video.

– Gir svært lite økonomisk mening

Ola Borten Moe (Sp) gikk av som statsråd i sommer. Han holdt seg kun til å kjøpe aksjer for å spare på lang sikt, ifølge ham selv. Det ser ut som en fornuftig måte å få avkastning på, ifølge Henriksen.

Mens Huitfeldt-saken ser mindre tillitvekkende ut fordi ektemannen kjøper og selger aksjer ofte, forklarer Henriksen.

– Mannen hennes handlet tilsynelatende aktivt. Han kjøpte aksjer som han holdt over en svært kort periode før han solgte dem. Både finansiell og empirisk teori sier at en slik strategi gir svært lite økonomisk mening om man ikke har en informasjonsfordel, som innsideinformasjon, sier Henriksen.

Selskaper Huitfeldts mann har investert i Foto: Knut Brendhagen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Kongsberg Gruppen

Norske Skog

Grieg Seafood

Lerøy Seafood

Norwegian Air Shuttle

Odfjell Drilling

Norske Skog

Aker Solutions

Rec Silicon

Yara International

Veidekke UDs oversikt over alle Ola Flems aksjekjøp fra 1. oktober 2021 til i dag

Slike hemmeligheter om selskaper vil være mye mer verdifulle hvis de misbrukes for raske kjøp etter nyheter slippes, mens gevinsten blir nærmest ubetydelig for langsiktige investeringer som i Borten Moes tilfelle, ifølge Henriksen, som trekker fram et eksempel:

Kjøper man aksjer for å eie dem på sikt, la oss si 20 år, vil en aksjeopptur på 2 prosent etter en nyhet, gi 0,1 prosentpoeng ekstra gevinst hvert år. Men for den som handler ofte, er nyheten mye mer verdt.

– Hvis du vet om disse 2 prosentene, og vil selge deg ut i løpet av en uke, ville dette innebære å få en avkastning på langt over 100 prosent i løpet av ett år hvis man utnytter informasjonsfordelen. Så det er langt grovere, sier Henriksen.

Ikke uvanlig blant private sparere

Bankene opplever at mange nordmenn selger og kjøper aksjer ofte, i likhet med utenriksministerens ektemann, ifølge Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen.

Han har sett på listen over handler til ektemannen, og ser ingenting suspekt ved handlene som stort sett er på mellom 15.000 og 70.000 kroner.

– Dette er en vanlig privat sparer som er litt aktiv i aksjemarkedet. Summene er heller ikke voldsomt høye til at det gjør at man kan stille spørsmål eller at det er noe unormalt i forhold til den jevne nordmann, sier han til NRK.