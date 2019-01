Beslagla bilen i et forsøk på stanse fortauskjøringen til bomsniker i 80-årene

Mandag denne uken ble en kvinne i 80-årene stanset etter å ha kjørt på fortauet for å unngå betale i bomstasjonen på Drammensveien på Skøyen i Oslo.

Etter å ha forsøkt å kjøre fra politiet ble kvinnen fratatt førerkortet, ifølge Dagbladet.

Onsdag formiddag ble kvinnen stanset på samme sted igjen. Ifølge avisen hadde politiet fått flere tips fra publikum som gjorde at de hadde stilt seg opp for mellom klokka 11 og 12, som skal være det faste tidspunktet for kvinnens kjøring på fortauet.

Denne gangen valgte politiet å beslaglegge bilskiltene og bilnøklene. I tillegg ble kvinnen anmeldt for kjøring uten førerkort. Bilen ble tauet hjem til henne.

Stanset for tredje gang

Få timere senere hadde kvinnen satt seg bak rattet igjen, uten bilskilter og førerkort. Klokken 22,14 onsdag kveld meldte politiet at kvinnen var stanset på en gangvei vei Liakollveien på Holmlia. Stedet ligger rundt 15 kilometer fra stedet hun ble stanset de to andre gangene.

– Nå tok vi beslag i bilen. Det hjalp tydeligvis ikke å ta kjennetegn og førerkort, sier operasjonsleder Christian Krohn-Engeseth til Dagbladet.

Ifølge avisen ble politiet kontaktet av en bilberger som stusset på at bilen ikke hadde skilter. Kvinnen hadde satt seg fast og tilkalt bilbergeren.

Nå er det opp til en jurist å avgjøre hva som skal skje videre i saken.