Bernt Hulsker dømmes til betinget fengsel for hatefulle ytringer

Bernt Hulsker (45) var tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd.

Nå dømmes han til betinget fengsel i 18 dager, samt en bot på 15.000 kroner, ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen skal han ha sagt «jævla neger» og «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller liknende til en dørvakt i forbindelse med at han ble bedt om å forlate en karaokebar han befant seg på etter et julebord i VGTV.

Dommerne var uenige om Hulsker kom med uttalelsene med forsett. Rettens flertall, som besto av de to meddommerne, fant det ikke utvilsomt at tiltalte handlet forsettlig.

Samtidig var alle enige om at uttalelsene var «svært klandreverdig, og det er grunnlag for sterk bebreidelse av tiltalte for å ha fremsatt de rasistiske uttalelsene».

Dermed ble Hulsker dømt for å ha vært grovt uaktsom, ikke forsettlig, i sine uttalelser.

– Grundig og god vurdering

Aktor Marianne Aune ba om betinget fengsel i 24 dager med en prøvetid på to år, og en bot på 15.000 kr. Hulskers forsvarer, Bernt Christian Birkeland, mente Hulsker burde frifinnes.

– Etter min oppfatning har retten gjort en grundig og god vurdering i denne saken, og vi er fornøyd med resultatet, og at domfellelsen i all hovedsak er i tråd med påtalemyndighetens påstand, sier Aune til NRK.

NRK har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Hulskers forsvarer.

Hulsker mistet jobben i VGTV, agenten sin og andre engasjementer etter at saken ble kjent i media.

Ytringene skal ha blitt framsatt på karaokebaren Syng Mer i Oslo sentrum. Foto: Heiko Junge / NTB

I retten forklarte han at han hadde brukt ordet «neger» da dørvakten Jwan Rasho forsøkte å kaste han ut av baren fordi han var for full. Han mente imidlertid ikke dette var rettet mot Rasho.

Rasho, som er fornærmet i saken, mener Hulsker sa det som står i tiltalen. Han oppfattet at det Hulsker sa var rettet mot han.

«En dørvakt som utfører jobben sin skal ikke måtte tåle en slik grov nedvurdering og sammenstilling av en slags historisk rang etter hudfarge, på grunn av sin etniske opprinnelse og hudfarge», heter det i dommen.

«At det rent faktisk ble oppfattet og forholdt seg slik fremkommer også av reaksjonen til både fornærmede som ble veldig opprørt, og tiltaltes nokså umiddelbare og etterfølgende unnskyldning», står det videre.

Flere av Hulskers tidligere kollegaer, hans tidligere sjef og en bargjest forklarte seg i retten om uttalelsene til Hulsker.

Alle de som forklarte seg har ulike oppfatninger av hva det var Hulsker sa. Oppfatningene var også ulike Hulskers forklaring, samt forklaringen til fornærmede Jwan Rasho.

En kollega husker at Hulsker sa «jeg ble kastet ut, jeg er en neger», mens en annen husker at han sa «skal du fortelle den hvite mann hva du skal gjøre». Bargjesten mente han sa «jævla n-ordet».