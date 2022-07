Hulsker er tiltalt etter en episode ved utestedet Syng i Oslo sentrum 9. mars 2022. Der skal Hulsker ha kommet med det som beskrives som «hatefulle ytringer og hensynsløs atferd» mot en vekter på stedet.

Dørvakten anmeldte forholdet, og saken har siden vært etterforsket av Oslo politidistrikt.

Etterforskningen er avsluttet og tiltale er tatt ut. Saken kommer opp for Oslo tingrett, men er så langt ikke berammet. Hulsker er gjort kjent med tiltalen og har erkjent straffskyld for forholdene.

– Han har samarbeidet med politiet gjennom etterforskningen av saken, skriver politiet i en pressemelding.

– Gjorde nazihilsener

Strafferammen for hatefulle ytringer er bot eller fengsel inntil 3 år, og strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller fengsel inntil 2 år.

Av praksis fra Høyesterett er normalt straffenivå for et tilfelle av hatefulle ytringer en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot tilsvarende brutto månedslønn. For hensynsløs atferd er normalt straffenivå bot, opplyser politiet.

Det var under en fest med VGTV at Hulsker kom med krenkende uttalelser overfor dørvakten – blant annet «jævla neger» og «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut», ifølge tiltalebeslutningen.

Det var dørvakten Jwan Rasho som anmeldte Bernt Hulsker. Rasho sier han ble utsatt for rasisme på jobb.

– Bernt Hulsker var i lokalet og gjorde nazihilsener. Så jeg gikk bort til baren for å snakke med ham. Da kalte han meg jævla neger, har han blant annet sagt til NRK.

Har beklaget oppførselen

Hulsker har vært tilknyttet VGTV de siste årene. VG valgte imidlertid å bryte samarbeidet med Bernt Hulsker etter at politiet etterforsket saken.

Han er også kjent fra ulike realityprogrammer.

Den tidligere fotballprofilen har tidligere beklaget oppførselen sin den aktuelle kvelden:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet en gang. Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden. Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid, forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»